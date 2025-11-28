28 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 28 de noviembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

El Paso Internacional los Libertadores.

El Paso Internacional los Libertadores.

El pronóstico para la alta montaña indica precipitaciones en cordillera. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 10º en Uspallata, 7° en Punta de Vacas, 5º en Puente del Inca y 4° en Las Cuevas.

Lee además
El hombre de 78 años fue detenido en el complejo Los Libertadores tras encontrar municiones en su camioneta
Hallazgo

Detienen a un médico argentino en la Aduana por contrabando de balas
El Paso Cristo Redentor es una importante conectividad para la región y la provincia de Mendoza. 
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 27 de noviembre

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

camiones, paso internacional los libertadores, Horcones.jfif
El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región.

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 26 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 25 de noviembre

Miles de mendocinos regresan desde Chile: de cuánto es la demora en el Paso Cristo Redentor

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 24 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 23 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 22 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 21 de noviembre

En la previa al "finde XXL", el Paso Los Libertadores ya registra importantes demoras

LO QUE SE LEE AHORA
Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre en Mendoza
El clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre en Mendoza

Las Más Leídas

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Rige una alerta amarilla en Mendoza
Pronóstico

Alerta amarilla por fuertes tormentas y granizo en Mendoza: desde cuándo y a qué zonas afectará

El robo ocurrió cerca de Ruta 5 de Chile. (Foto ilustrativa).
quedaron varados

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras

El incendio ocurrió en calle Chile al 1.700, en plena Ciudad de Mendoza. Foto: Yemel Fil. 
mirá las fotos y video

Susto por un principio de incendio en una escuela del centro

El robo ocurrió este miércoles en el centro comercial Vía Boedo, en Luján de Cuyo.
no hay detenidos

Robo exprés en Luján de Cuyo: se detuvo a comprar y le arrebataron un bolso con plata

Te Puede Interesar

Histórico allanamiento contra el narcotráfico en la Provincia de Mendoza. 
hay detenidos

Importante golpe al narcotráfico en Mendoza: incautaron 90 kilos de cocaína

Por Pablo Segura
Dalmiro Garay fue oficializado en otro periodo como presidente de la Suprema Corte de Mendoza.
poder judicial

Dalmiro Garay fue oficializado en otro periodo como presidente de la Suprema Corte de Mendoza

Por Cecilia Zabala
Nuevo Congreso: este viernes jurarán los 24 senadores electos en octubre
Cambios

Nuevo Congreso: este viernes jurarán los 24 senadores electos en octubre

Por Sitio Andino Política