OVNI: un ex oficial de la CIA hizo una explosiva denuncia

OVNI: una ex oficial de la CIA hizo una explosiva denuncia

En un giro impactante, la existencia de OVNIs se revela a través de declaraciones explosivas de un ex oficial de inteligencia estadounidense (CIA). El diario británico Daily Mail respalda esta afirmación, citando a fuentes anónimas vinculadas a la Oficina de Acceso Global (OGA) de la CIA.

Según estas fuentes, la OGA, operativa desde 2003, descubrió al menos nueve de estas misteriosas naves extraterrestres en distintas partes del mundo. En palabras del ex oficial David Grusch, Estados Unidos encontró "restos biológicos no humanos" durante investigaciones sobre OVNIs, una revelación que conmocionó a un subcomité de la Cámara de Representantes.

Bajo anonimato, informantes detallaron que la CIA cuenta con un "sistema capaz de detectar OVNIs incluso cuando están camuflados" . Las misiones encubiertas de la OGA involucran unidades militares especiales para recuperar los restos de estas naves no humanas, ya sea tras accidentes o aterrizajes.

Una vez recuperados los restos de las naves “no humanas”, se colocan bajo custodia de manos privadas para evitar registros oficiales públicos, según el testimonio de los informantes. Este procedimiento, en coordinación con las Fuerzas de Operaciones Especiales, busca preservar la confidencialidad de estas operaciones.

Estas revelaciones se suman a las diferentes declaraciones de oficiales y ex oficiales en donde se denuncia que existen investigaciones acerca de OVNIs por parte de Estados Unidos. A fines de julio de este año, el mismo ex oficial que ahora revela esta información, David Grusch, había dicho que funcionarios anónimos le dijeron que el Gobierno Federal de los EE.UU. mantiene un programa de recuperación de ovnis altamente secreto y que está en posesión de naves espaciales “no humanas” y “restos biológicos” no humanos.

“Mi testimonio se basa en información que he venido recibiendo de individuos con una larga trayectoria de legitimidad y servicio para este país, muchos de los cuales también comparten evidencia convincente en forma de fotografías, documentación oficial y testimonios orales clasificados”, dijo Grusch a los legisladores en aquel momento./El Cronista.