Nuevo reclamo de taxistas en Mendoza: protestaron contra la "desigualdad de condiciones" de las Apps

Nuevo reclamo de taxistas en Mendoza: protestan contra la "desigualdad de condiciones" de las Apps.

Una vez más, cientos de taxis se movilizan este martes, por los principales accesos y el centro de la Ciudad de Mendoza generando importantes demoras en el tránsito . El reclamo del sector apunta directamente a las aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y Maxim , a las que acusan de ejercer una "competencia desleal" .

Según indicaron los organizadores, taxistas autoconvocados, la protesta se realizó a través de una caravana que, si bien no implica un corte total, sí provocó "demoras significativas" en la circulación matinal, especialmente en las zonas de mayor flujo vehicular.

El núcleo de la queja de los taxistas tradicionales es la disparidad en las reglas de juego. Aseguran que las plataformas digitales operan con ventajas impositivas y de control que impactan directamente en su trabajo.

Cientos de taxis se traslada por las calles de la Ciudad en protesta de las Apps.

"Competimos en desigualdad de condiciones , ellos no cumplen los mismos requisitos ni tienen los mismos costos", expresaron algunos de los manifestantes, haciendo hincapié en la falta de equiparación de exigencias y cargas económicas.

Contrariamente con lo señalado, desde Maxim refirieron que no carecen de regulación. "La regulación existe y, de hecho, ha permitido que las plataformas de transporte se desarrollen, mejorando la movilidad urbana y contribuyendo a la reducción del desempleo en la ciudad", indicaron.

Asimismo, agregaron: "El tema de fondo es otro: ni los legisladores ni el propio mercado han comprendido aún que las plataformas digitales pueden ser una herramienta para que los servicios de taxi tradicionales se adapten al progreso y aumenten sus ingresos. Se trata de colaboración, no de competencia".

Operativo de seguridad y tránsito

Ante la movilización, la Policía de Mendoza y los Preventores de Capital dispuso un amplio operativo de tránsito y seguridad. El objetivo fue acompañar el recorrido de la caravana, ordenar el flujo vehicular y evitar cualquier tipo de incidente que pueda complicar aún más la circulación en la ciudad.