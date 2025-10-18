18 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
EL CLIMA

Nublado y ascenso de la temperatura, el tiempo para este sábado 18 de octubre en Mendoza

Este sábado la provincia de Mendoza marcará un leve ascenso de la temperatura y el cielo se sostendrá nublado. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 18 de octubre en Mendoza.

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 18 de octubre en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El tiempo en la provincia de Mendoza se presentará este sábado 18 de octubre con el cielo algo nublado y ascenso de la temperatura, vientos moderados del norte y parcialmente nublado en la cordillera.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 27ºC y la mínima a los 15ºC.

Lee además
El tiempo para hoy se presentará algo nublado con ascenso de temperatura. 
El clima

Nublado y ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 17 de octubre en Mendoza
Viento sur y descenso de la temperatura: el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza.
El clima

Viento sur y descenso de la temperatura: el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

En cuanto a la zona de Alta Montaña, amanece seminublado, manteniéndose durante toda la jornada.

24 de Julio de 2025, Plaza Independencia, invierno, frío, vacaciones, sol, soleado, clima, tiempo, temperatura
Leve ascenso de la temperatura para este s&aacute;bado 18 de septiembre en la provincia de Mendoza.

Leve ascenso de la temperatura para este sábado 18 de septiembre en la provincia de Mendoza.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • domingo 19 de octubre: algo nublado e inestable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Máxima: 32° C | Mínima: 13° C.
  • lunes 20 de octubre: algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Máxima: 32° C | Mínima: 14° C.
  • martes 21 de octubre: Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura y tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 30° C | Mínima: 15° C
  • miércoles 22 de octubre: Parcialmente nublado a poco nuboso con descenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 29° C | Mínima: 14° C
Temas
Seguí leyendo

Alerta por Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de octubre en Mendoza

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 14 de octubre en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 13 de octubre en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este domingo 12 de octubre en Mendoza

Ventoso, descenso de la temperatura y Zonda: el pronóstico para este sábado en Mendoza

Rige una alerta amarilla por Zonda en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

Alerta por Zonda, el pronóstico del tiempo para este viernes 10 de octubre en Mendoza

Calor en Mendoza, el pronóstico del tiempo para este jueves 9 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Corte de luz: qué departamentos tendrán interrupciones este fin de semana
Mantenimiento

Corte de luz: qué departamentos tendrán interrupciones este fin de semana

Las Más Leídas

Mauro Llopiz está acusado de una estafa que supera los 300.000 dólares. 
las víctimas son empresarios

Lo imputaron por una estafa de más de 300.000 dólares en Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2363 del domingo 16 de febrero.
Juegos de azar

El Telekino acumula $3.000 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Damián Di Pace: La provincia de Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante
Desarrollo y desafíos

Damián Di Pace: "Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante"

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido
rápido accionar policial

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido

Te Puede Interesar

¿Conviene más salir a comer o preparar un asado en casa?
Para tener en cuenta

Salir a comer o hacer el asado: cuánto cuesta el almuerzo del Día de la Madre

Por Celeste Funes
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Luis Petri en San Rafael: las propuestas, los desafíos y los reclamos de los mendocinos. video
Entrevista en Noticiero Andino

Seguridad y economías regionales: las propuestas de Petri para fortalecer el crecimiento en el Sur mendocino

Por Cecilia Zabala