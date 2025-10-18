Nublado y ascenso de la temperatura, el tiempo para este sábado 18 de octubre en Mendoza

El tiempo en la provincia de Mendoza se presentará este sábado 18 de octubre con el cielo algo nublado y ascenso de la temperatura, vientos moderados del norte y parcialmente nublado en la cordillera.
18 de octubre de 2025
Este sábado la provincia de Mendoza marcará un leve ascenso de la temperatura y el cielo se sostendrá nublado. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
El tiempo en la provincia de Mendoza se presentará este sábado 18 de octubre con el cielo algo nublado y ascenso de la temperatura, vientos moderados del norte y parcialmente nublado en la cordillera.
Se estima que la temperatura máxima llegue a los 27ºC y la mínima a los 15ºC.
En cuanto a la zona de Alta Montaña, amanece seminublado, manteniéndose durante toda la jornada.