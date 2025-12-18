18 de diciembre de 2025
{}
Navidad en Argentina: estos son los juguetes más buscados por Papá Noel

Un estudio realizado en 3.000 comercios de Argentina analizó las preferencias de las familias a la hora de elegir juguetes para los niños durante la Navidad.

Navidad en Argentina: estos son los juguetes más buscados por Papá Noel.

Navidad en Argentina: estos son los juguetes más buscados por Papá Noel.

Foto: Cristian Lozano
Sitio Andino Sociedad

A muy pocos días de la Fiestas, el termómetro del consumo infantil marca cuáles serán los regalos que predominarán bajo el árbol de Navidad. Según el último informe de la Cámara Argentina del Juguete (CAIJ), que relevó la actividad en 3.000 comercios de Argentina, la tendencia marca un retorno a lo tangible y el crecimiento del juego al aire libre.

  • Primera infancia: los didácticos y sensoriales lideran con el 40% de la oferta. El objetivo: estimular el desarrollo temprano lejos de los dispositivos móviles.

  • Verano y aire libre: con la llegada del calor, los lanzaaguas, baldecitos y piletas inflables son el "hit" indiscutido de la temporada.

  • Juegos de mesa: un segmento donde la industria nacional pisa fuerte, promoviendo el encuentro familiar y el aprendizaje.

  • Arte y manualidades: sets de dibujo, masas y kits de experimentos crecen como alternativa creativa para combatir el aburrimiento.

  • Peluches y mascotas electrónicas: juguetes con tecnología simple e interacción básica que siguen fascinando a los más pequeños.

  • Puzzles y rompecabezas: juegos de baja estimulación digital, ideales para momentos de calma y concentración en familia.

  • Muñecas y bebotes: el clásico que nunca muere, con una oferta equilibrada entre la producción nacional e importada.

  • Bloques de construcción: un favorito para desarrollar la motricidad fina y la lógica espacial.

  • Figuras de Acción: el terreno de las licencias de cine y series, dominado principalmente por productos internacionales.

  • Monopatines y Vehículos de arrastre: los "regalos grandes" de este año, que han tenido un fuerte impulso a través de las ventas por e-commerce.

5 de Agosto de 2025, centro comercios de ciudad, juguetería, juguetes, día de la niñez, día del niño
Bloques, bebotes, juegos de mesa, monopatines, algunas de las opciones elegidas.

Bloques, bebotes, juegos de mesa, monopatines, algunas de las opciones elegidas.

Una advertencia clave: la seguridad en la mira

No todo es celebración. La CAIJ, encabezada por su presidente Matías Furió, lanzó un fuerte llamado de atención sobre los riesgos de las compras online, especialmente de productos que ingresan al país sin los controles pertinentes.

"Un producto retirado del mercado en otro país por su peligrosidad no debería llegar nunca a las manos de una familia argentina", sentenció Furió.

La entidad advirtió que muchos juguetes que fueron prohibidos en Estados Unidos, Canadá y México por riesgos para la salud (como piezas pequeñas desprendibles o materiales tóxicos) están circulando en plataformas digitales.

Día del Niño, Juguetes (2).png

La recomendación de los expertos es clara: comprar siempre en comercios habilitados que garanticen que el producto pasó por los ensayos de seguridad y certificaciones que exige la normativa nacional.

Más allá de la moda, el informe destaca el rol de las PyMEs argentinas, que no solo cumplen con estándares de seguridad internacionales, sino que compiten en un mercado donde la trazabilidad y la calidad se han vuelto valores fundamentales para los padres a la hora de decidir el regalo de fin de año.

