Nadal habló sobre la vacunación triple viral y admitió que no logran alcanzar la meta.

Tras la reunión de Cofesa en la que participan las autoridades de las carteras sanitarias de todo el país, la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza, Ana María Nadal, se refirió a la campaña de vacunación triple viral (sarampión, rubéola y polio) destinada a niños y niñas de 3 meses a 4 años inclusive y admitió que no han alcanzado la meta de adhesión que se habían propuesto.

“Estamos superando el 60% de cobertura, no es la que esperábamos, nuestra meta era alcanzar el 90% y hay distintos comportamientos en la provincia: en departamentos como La Paz o los del Valle de Uco hay porcentajes muy altos de cobertura. En el Gran Mendoza, nos ha costado un poco más , sobre todo, donde hay más densidad poblacional”, comenzó a explicar Nadal en charla con Medios Andinos.

“Hay varios factores que explican esta situación. Primero, que al ser una dosis adicional probablemente no se haya interpretado que, aunque esté el esquema completo, es fundamental colocarse esta dosis, con una mirada poblacional general porque no sólo es el beneficio individual sino que tiene que ver con evitar que vuelvan a aparecer el sarampión, la rubeola, la polio. Hemos trabajado con los pediatras para fortalecer la recomendación de esta dosis adicional. Hay una extensión de 4 semanas para hacer el cierre y pensar en una estrategia para que sea obligatoria al ingreso de la escuela”, dijo la funcionaria al corresponsal en Buenos Aires de Radio Andina, Gustavo Abu Arab.

Por su parte, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, resaltó la importancia de colocar los las dosis de la vacuna anti Covid. “Hemos analizado la situación relacionada con el Covid, el aumento de casos, que no se traduce en internaciones y muerte gracias a las vacunas y la importancia de los refuerzos, necesitamos estimular los refuerzos”.

“Sabemos que no podemos eliminar el virus, la inmunidad no dura para toda la vida, la vacuna no previene contra el 100% de las infecciones ni tampoco dura para toda la vida, por lo que los refuerzos tienen que incorporarse a la cotidianeidad. Es muy importante sostener eso para la situación epidemiológica, que haya casos leves, tenemos menos de 300 pacientes internados en terapia intensiva, en un momento, llegamos a los 8 mil, de ahí la importancia de la vacunación”, sumó.