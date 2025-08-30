Murió por su "avanzada edad": así concluyó la autopsia de Tamy, el último elefante del Ecoparque

La muerte de Tamy , a los 55 años , generó un profundo dolor en el Ecoparque de Mendoza y en la provincia . El Servicio de Veterinaria realizó la autopsia , concluida este sábado, que determinó que el elefante falleció por causas naturales de su especie: “Las alteraciones halladas son compatibles con el desgaste fisiológico propio de la avanzada edad”.

De acuerdo con los estudios posmortem -tanto anatomopatológicos, que permiten identificar afecciones a través del análisis de células y tejidos al microscopio, como de laboratorio- se determinó que Tamy falleció como “consecuencia de un proceso crónico multisistémico”, el pasado 24 de junio, a los 55 años .

El informe descartó enfermedades infectocontagiosas activas o causas agudas atribuibles. En cambio, halló en el elefante asiático alteraciones “compatibles con el desgaste fisiológico propio de la avanzada edad del ejemplar”, lo que significa que su deceso fue producto de fallos orgánicos progresivos asociados al envejecimiento natural.

“El equipo de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque anhelaba poder acompañarlo y verlo disfrutar del santuario de Brasil , tal como hoy lo hacen Kenya y Guillermina . Se sabía que, en el caso de Tamy, el trabajo iba a ser más complejo debido a su historia de vida y a su edad avanzada. Su fallecimiento representó un golpe muy duro para todos ”, lamentó el director de Biodiversidad y Ecoparque , Ignacio Haudet .

elefante tamy 1.jpg Tamy era padre de Guillermina, la elefanta que fue trasladada a Brasil junto a su madre Pocha.

La necropsia fue realizada por 12 médicos veterinarios, uno de ellos en carácter de veedor externo. Además, participaron representantes de un santuario, un fotógrafo oficial y un especialista del Laboratorio de Patología Animal, quienes actuaron como veedores y documentadores externos para garantizar la transparencia y el rigor técnico del procedimiento.

Los estudios revelaron lesiones en distintos órganos: una nefropatía crónica severa con reemplazo fibroso del parénquima renal, dilatación ureteral y cálculos de hasta 9 cm; una hepatopatía moderada a severa con congestión y bordes romos; y una artropatía severa en cadera y carpos. La conclusión arrojó un diagnóstico anatomopatológico presuntivo de nefritis crónica severa, hepatopatía moderada a severa y artrosis avanzada en cadera y carpos.

En conjunto con los estudios complementarios, el análisis integrado determinó que la muerte del elefante fue consecuencia de un fallo multiorgánico crónico en el contexto de:

Nefropatía crónica severa.

Hepatopatía congestiva crónica.

Degeneración articular severa.

Ausencia de enfermedades infecciosas activas y zoonosis relevantes.

