Muertes en la montaña: especialistas advierten los riesgos de "subestimar" la actividad

Las tres muertes de andinistas registradas en lo que va de la temporada en el cerro Aconcagua , sumadas las tragedias en otras zonas montañosas del país, encendieron algunas alarmas y se indagan los posibles motivos que pudieron ocasionar esto. A priori, los especialistas advierten que no se puede "subestimar" el riesgo que significa la actividad de montaña .

"En la zona de Bariloche y los lagos aumentaron los accidentes, no todos mortales, lo que tiene que ver con la explotación muy grande de la actividad de montaña, donde cada vez más gente quiere transitarla y año a año esas personas elevan sus exigencias", explicó Lucas Jacobson, secretario de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM).

"No puede ser que alguien que nunca hizo actividad en la montaña comience con algo de dificultad media o alta. Si la gente no tiene experiencia siempre recomendamos un guía, pero tratamos de que el tránsito de la montaña sea libre, y apostamos al buen juicio de la gente para no excederse en dificultades", indicó Jacobson.

Por otro lado, mencionó que las condiciones climáticas empiezan a ser "más extremas" con períodos fríos fuertes y también de calor, lo que impacta en las escaladas. Además, apuntó al "fenómeno de las redes sociales donde se incita a la gente a consumir lugares icónicos de la montaña sin tener en cuenta los peligros que significan esos sitios, como el caso de las cuevas de hielo del Bolsón o lugares que tienen precipicios".

En ese sentido, dijo que hay una lista de recomendaciones de las asociaciones de guías o clubes de montañas que están adecuadas al terreno y a la época del año con pautas de seguridad que "no hay que subestimar".

Por su parte, Leonardo Viamonte, uno de los coordinadores de la Comisión de Auxilio de El Chaltén (Cax) señaló que los consejos y la información que brindan las redes sociales "ayudan a que la gente pueda acceder a lugares que no podía", pero también "pueden ser un problema" porque llevan "a un lugar que no se debería estar o que está más lejos de lo que parecía".

Otro punto que a considerar es que "hay un cambio de paradigma en las edades de los alpinistas, que son más jóvenes, tienen nivel deportivo avanzado en poco tiempo, pero es gente más inexperta en situaciones problemáticas".

Mario González, guía de montaña e integrante de la comisión directiva de AAGM, quien vive en zonas aledañas al Parque Provincial Aconcagua desde hace 25 años, dijo que "en líneas generales viene la misma cantidad de gente que en otros años, pero hay más turistas que montañeses. Hoy hay gente que sube el Aconcagua aun sin haber subido nunca una montaña". En ese sentido, consideró que "hay gente que subvalora los riesgos y las dificultades de una actividad de riesgo", donde incluso "los caminos tienen riscos con rocas que no son fiables".

"Siempre hay riesgos por factores de la montaña y externos a ella. Ahora se suma el cambio climático que provoca, por ejemplo, que el hielo que mantenía unida piedra por piedra hoy se derrite y se cae", continúo.

Senderismo Aconcagua - 502904 Las actividades en la montaña ganan nuevos adeptos año a año.

No obstante, hizo hincapié en que "desde 1897, cuando comenzaron los ascensos al Aconcagua, hasta ayer hubo 156 muertes; es decir, 1,25 muertes por año, un número que si se compara con fallecidos en la ruta es bajísimo", lo que atribuyó a las medidas de prevención, como servicios médicos de control obligatorio en los campamentos.

Las muertes de montañistas en Mendoza:

En lo que va de la temporada tres andinistas perdieron la vida en el cerro Aconcagua. El último deceso se produjo la semana que cerró, cuando un hombre de 39 años murió luego de hacer cumbre en el Aconcagua. La víctima, oriunda de Estados Unidos, llegó a la cima a pesar de las indicaciones del guía para que no lo hiciera. Se descompensó al bajar y falleció. Es la tercera víctima desde el fin de semana pasado.

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que el hecho ocurrió el martes un grupo de andinistas estaba subiendo hacia la montaña. En ese momento uno de los guías les recomendó a dos andinistas no seguir subiendo y ante el caso omiso, decidió acompañarlo por prevención.

Una vez en la cumbre uno de ellos empezó a desvariar, logrando recién en estas instancias convencerlo de descender. Mientras descendían el estado físico del andinista, identificado como Anthony Simmans, de 41 años y estadounidense, comenzó a deteriorarse mucho, llegando al punto de tener que arrastrarlo, con el auxilio de oxígeno suplementario.

Aproximadamente a las 22 horas salieron otros guías y personal de la patrulla en ayuda, tomando contacto con ellos en la travesía (a unos 6.600 metros srobre el nivel del mar). Los efectivos lo colocaron en la camilla de traslado Sked e iniciaron el descenso en condiciones de alto riesgo por la altitud, el frío extremo y las condiciones de nieve dura.

Aproximadamente a las 4 de este miércoles, en proximidades al refugio Independencia (6300 msnm), los dos efectivos de la patrulla junto a los dos guías constataron que la persona asistida no presentaba signos vitales.

Por indicaciones de la doctora Roxana Pronce inician las maniobras de RCP, pero ante la ausencia de respuesta y ante las condiciones de tiempo, los rescatistas decidieron de forma urgente el descenso.

El pasado fin de semana también fallecieron un noruego, Moi Oystein, de 62 años, y John Michel Magness, de 58 años y también de Estados Unidos. Todos por condiciones de salud.