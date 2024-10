"Mosquitos rojos": qué son estos insectos que circulan en Mendoza y por qué no hay que matarlos

"Mosquitos rojos": qué son estos ejemplares que circulan en Mendoza y por qué no hay que matarlos

"Lo que se está haciendo es un ensayo de liberación de mosquitos machos estériles de la especie aedes agypti para ver algunos parámetros de su funcionamiento, ya que al haber sido irradiados para lograr su esterilidad vemos si también puede haberse afectado su capacidad de vuelo o longevidad”, explicó el técnico del Iscamen, Guillermo Azin.

“Tenemos que producir mosquitos capaces de moverse y funcionar casi igual que mosquitos silvestres porque la idea es que a futuro, cuando se pueda liberar de a millones, los machos estériles sean los que compitan con los machos fértiles que haya en la ciudad y el campo, y que sean los estériles los que ganen las competencias por las hembras, para que luego de las cópulas no haya descendencias", agregó.

El color fue elegido adrede para que sea más fácil para la población diferenciar a los mosquitos infértiles del resto de los insectos, según explicaron desde el Iscamen. Asimismo, enfatizaron que no son una amenaza para las personas, y pidieron no matarlos, no utilizar insecticidas y dejarlos en libertad para que logren insertarse en la población silvestre de mosquitos.

"Además de reconocerlo por color, el Aedes no tiene gran capacidad de desplazamiento: vuela como mucho 150 metros si hay viento", añadieron.

Se estima que los resultados de esta primera fase comiencen a obtenerse a partir de noviembre. Si bien los expertos advirtieron que "se van a agilizar los tiempos", también subrayaron que "constatar la eficacia dependerá de la biología del insecto y hasta de las condiciones meteorológicas de temperatura y humedad".

Los trabajos basados en la Técnica del Insecto Estéril (TIE) son parte de un convenio con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). Un acuerdo que, por su alcance, podría proyectar a la bioplanta de Mendoza como una proveedora del control del dengue a todo el mundo.

Cómo seguirá el plan "antidengue" en Mendoza

Sometidos a rayos gamma para neutralizar el efecto de la cópula sobre la hembra y así disminuir la población del vector del dengue los primeros 10.000 Aedes inocuos salieron esta semana en la zona del barrio Alameda, entre los distritos de Pedro Molina y Bermejo, de Guaymallén.

En los próximos días, el plan de liberación diseñado por Iscamen prevé otras dos etapas de una cantidad similar. Y si bien no se precisaron departamentos o distritos específicos, trascendió que seguirá entre los oasis Norte y Este de la provincia de Mendoza.

Esta estrategia se ha estudiado también en otros países, como Estados Unidos, Brasil, y México. Pero todavía no hay una aplicación masiva de la técnica. Fuente: Página 12.

