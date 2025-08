Mendoza reclama por la ley de discapacidad tras el veto presidencial de Javier Milei

"Le decimos no al veto de Milei y pedimos a los legisladores de Mendoza que tengan un grado de sensibilidad. No somos idiotas ni perversos; perverso es ensañarse con los más vulnerables", expresó Marisa Quiroga , integrante del Observatorio Nacional de Discapacidad y madre de tres hijos con discapacidad, en diálogo con Sitio Andino.

Quiroga también puso el foco en la situación crítica que atraviesa Mendoza , donde las obras sociales no logran sostener las prestaciones básicas. “Están haciendo recortes porque no pueden sostenerse. No hay presupuesto, y tampoco vamos a conocerlo” , advirtió.

Entre las principales preocupaciones de las familias se encuentran la interrupción de pensiones y la falta de acceso a profesionales esenciales

Entre las principales preocupaciones de las familias se encuentran la interrupción de pensiones, la falta de acceso a profesionales esenciales como psiquiatras y neurólogos, y la escasa atención en salud mental. “Los medicamentos no llegan o son de mala calidad. No tenemos apoyo. Hay familias que hace cuatro años esperan un acompañante terapéutico y aún no lo consiguen”, denunció Quiroga.

Familias mendocinas exigen que se respete la ley de discapacidad

Otra de las voces presentes fue la de María Fernanda Altamira, madre de un joven con discapacidad múltiple, quien asistió para reclamar por los derechos de su hijo y apoyar a los jubilados. “Es inhumano lo que hace Milei. No nos alcanza con la pensión por discapacidad. Desde enero estoy esperando que le entreguen la silla de ruedas a mi hijo, y aún no la tenemos”, afirmó.

Altamira también subrayó la necesidad de ser reconocidos y visibilizados: “Las personas con discapacidad y los jubilados no queremos ser invisibles para la sociedad. No pedimos lástima, pedimos que se respeten nuestros derechos. No queremos estar escondidos en nuestras casas”.

La consigna que unificó la jornada fue clara: “No al Veto”. Las familias presentes alzaron su voz para exigir el cumplimiento de derechos básicos.

“La discapacidad no es responsabilidad exclusiva de la familia. Es el Estado quien debe garantizar su cuidado, tal como lo establecen los tratados internacionales y la legislación vigente en el país”, remarcó otra madre que participó de la movilización.