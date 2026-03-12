Mendoza garantiza el servicio de hemodiálisis para pacientes sin obra social. Imagen generada con IA

El Gobierno de Mendoza formalizó un nuevo convenio de colaboración público-privada destinado a asegurar el tratamiento de hemodiálisis a los pacientes que no cuentan con obra social o medicina prepaga, incluyendo a los beneficiarios del programa Incluir Salud . La medida busca evitar la saturación en los hospitales públicos.

La medida publicada este jueves en el Boletin Oficial, fue celebrada entre el Ministerio de Salud junto con la Asociación de Prestadores Privados de Hemodiálisis y Trasplantes Renales de Mendoza y la Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal .

La normativa asegura el respaldo financiero para el ejercicio 2026, estableciendo los siguientes parámetros técnicos:

Naturaleza del servicio: se define la participación privada como un servicio complementario y no sustitutivo , permitiendo que el Estado mantenga el poder decisorio y evite la concentración de la prestación.

Prioridad del sector público: el ingreso de pacientes se realizará prioritariamente en los efectores públicos. La derivación al sector privado solo ocurrirá cuando la capacidad estatal esté colmada, bajo la estricta supervisión del Programa Provincial de Diálisis (PPD) .

Objetivo principal: atender la demanda de tratamientos de Hemodiálisis (HD), Hemodiafiltración (HDF) y Diálisis Peritoneal en todas sus variantes.

Esta medida busca prevenir emergencias derivadas de la infraestructura y asegurar que ningún paciente crónico vea interrumpido su tratamiento por falta de recursos o capacidad técnica.

Imputación presupuestaria: los gastos serán atendidos bajo la partida de la Unidad de Gestión S96162, contando ya con el visto bueno de la Contaduría General de la Provincia y la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Prórroga: el Ministerio de Salud y Deportes se reserva la facultad exclusiva de extender este plazo según las necesidades del sistema.

Vigencia: el convenio tendrá una duración inicial de seis (6) meses .

Preguntas frecuentes sobre el nuevo convenio

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

Está destinado exclusivamente a personas con domicilio en Mendoza que no posean obra social ni prepaga, incluyendo a los beneficiarios del programa federal Incluir Salud, que requieran tratamiento de diálisis crónica.

¿Cómo se decide si un paciente va a un hospital público o a una clínica privada?

La prioridad de atención es siempre el hospital público. La derivación al sector privado solo la realiza el Ministerio de Salud (a través del Programa Provincial de Diálisis) cuando la capacidad de los hospitales estatales está completa.

¿Qué tratamientos específicos cubre el acuerdo?

El convenio garantiza la cobertura total de Hemodiálisis (HD), Hemodiafiltración (HDF) y Diálisis Peritoneal en todas sus variantes, asegurando que el paciente reciba la tecnología adecuada según su necesidad médica.