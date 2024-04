Medicamentos: la triste situación que viven los jubilados en Mendoza

"A partir de la firma del nuevo convenio, los laboratorios se comprometieron a no subir los medicamentos más allá del IPC. Pero la mala noticia es que van a seguir subiendo", expresó Ricardo Ayzcorbe, prosecretario del Colegio Farmacéutico de Mendoza (COFAM). "A partir de la firma del nuevo convenio, los laboratorios se comprometieron a no subir los medicamentos más allá del IPC. Pero la mala noticia es que van a seguir subiendo", expresó Ricardo Ayzcorbe, prosecretario del Colegio Farmacéutico de Mendoza (COFAM).

En concreto, Ayzcorbe sostuvo que durante los últimos meses, los laboratorios venían aumentando los valores muy por encima de la inflación. " No es lógico pensar que los medicamentos no necesitan control de precios. Siempre lo tuvieron y deberían seguir teniéndolo ".

El problema es que, en medio de las subas de precios, cientos de jubilados están abandonando los tratamientos debido a la imposibilidad de enfrentar los costos. A ello se suman las nuevas liberaciones de los medicamentos -que ahora serán de venta libre- y que, en algunos casos, "se mantenían bajo alguna cobertura".

"Hoy día esa cobertura no la van a tener más, por lo que van a salir perjudicados. Es un negocio, pero no sé para quién, porque perjudica a todos los pacientes que dependen de la seguridad social", sostuvo Ayzcorbe.

Farmacia farmacias medicamentos remedios inflación precios Pami jubilados ¿El PAMI mantendrá los medicamentos gratis para jubilados?

Con cerca de 300 mil jubilados en la provincia, Pami se destaca como una de las obras sociales más numerosas, al igual que OSEP. En ese contexto, remarcan que la situación que están viendo en las farmacias es "muy fea".

"Realmente lo que está pasando es muy feo porque hay gente que abandona los tratamientos",dijo.

Desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza explicaron a Radio Andina que, desde hace meses, "están realizando las compras de todos los medicamentos gracias a la financiación proveniente de otros rubros".

"Nosotros tomamos parte de la venta de perfumería, del coseguro que nos paga el afiliado y los medicamentos de venta libre y, con ese dinero, hacemos frente al financiamiento de la seguridad social", agregó.

Duras críticas a Nación

Según el prosecretario de la COFAM, el Ministerio de Salud de la Nación se está manejando de manera desastrosa. "Este ministro de Salud es patético y realmente hay que denunciarlo".

"El ministro de Salud de Mendoza ha convocado a todas las entidades, nos dijo cuál era el proyecto, hay discusión, debate, se trata en la Legislatura. En cambio, el Ministro nacional está sentado en su oficina, hace decretos o resoluciones y con eso está cambiando la Salud", dijo Ricardo Ayzcorbe.

droguería, medicamentos.jpg

Y agregó: "Ha bajado una cantidad impresionante de programas como el Oncológico. No hay un debate, no sabemos qué quieren hacer con la Salud". Y agregó: "Ha bajado una cantidad impresionante de programas como el Oncológico. No hay un debate, no sabemos qué quieren hacer con la Salud".

En términos generales, Ayzcorbe sostuvo que el problema de base en los aumentos de los medicamentos es que "se han dolarizado los precios, pero se pesificaron los salarios".

"Nosotros brindamos un servicio a la comunidad pero esto se va a resentir en cualquier momento. Tienen que tomar medidas ahora", finalizó Ayzcorbe.

