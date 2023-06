MasterChef Argentina: "Es chicle con gusto a yacaré"

Durante la noche del martes pasado, Masterchef Argentina preparó como desafío la preparación de un animal particular. Estefanía Herlein presentó su plato de yacaré grillado con gremolatta de pistachos y puré de alubias blancas ante el exigente jurado del programa, conformado por Germán Martitegui , Damián Betular y Donato de Santis , quienes no ocultaron su "decepción" con la jugada elaboración.

"Voy adelante con mi plato, que luce hermoso. Así que vamos a venderlo. ¡Autoestima arriba!", señaló la cocinera, sin embargo, la devolución del italiano no fue la esperada. Por su parte, Martitegui señaló duramente: "No quiero ser despectivo, pero es como la comida de avión, donde se come mal. Es como estar en un vuelo de Pan Am en clase turista en 1980. El puré está delicioso, pero la gremolatta quedó corta, a pesar de las sugerencias que te brindamos".