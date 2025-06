Masiva marcha en las calles de Mendoza por los 10 años de Ni Una Menos

Además, hizo principal énfasis en la ausencia de políticas públicas y recordó a aquellas mujeres que pidieron ayuda al Estado y no fueron escuchadas. "Nos invita a reflexionar nuevamente sobre qué estamos haciendo, invitamos a la sociedad a que se involucre si escuchan una situación de violencia".

martes 3 de junio de 2025, Marcha Niunamenos, ni una menos, 10 años, femicidios, violencia de género Miles de mujeres participaron de una multitudinaria manifestación en contra de la violencia de género Foto: Cristian Lozano

Por otro lado, Blanco habló sobre la brecha digital frente a las nuevas herramientas para registrar denuncias. "Si bien hay herramientas como Alexa, no todas las mujeres estamos alfabetizadas digitalmente y no todas tenemos acceso a dispositivos para poder denunciar". Además, señaló que "no en todos los departamentos de la provincia tenemos una unidad fiscal para denunciar".

En la misma línea, Araceli Pellegrina del colectivo "Ni Una Menos" de Mendoza responsabilizó al Estado por la cantidad de femicidios y la falta de políticas públicas que acompañen a las mujeres que radican una denuncia.

"El Estado es responsable cuando desconoce la violencia de género, cuando cierra el Ministerio de las Mujeres y cuando en la línea 144 no atiende nadie", destacó. Además, Pellegrina afirmó que desde el inicio del movimiento Ni Una Menos, "lo que hicimos es sacar el femicidio del ámbito privado".

"Desde ese lugar es que decimos, 'sacamos la idea del tabú'. Dejó de ser algo algo público para ser algo social, para ser algo que nos atraviesa a todos como sociedad. Ya no tiene que ver con alguien que estaba enojado, sino tiene que ver con una problemática social", advirtió Pellegrina.

Mariana Santander, secretaría de la CTA expresó su posición en un día histórico para la lucha de la mujeres. "Estos últimos 10 años del "Ni Una Menos", han significado un proceso social de debate, de visibilización de distintos tipos de violencias que vivimos las mujeres. Nosotras luchamos para tener condiciones de trabajo más dignas y de repente somos las culpables de la inflación".

Con respecto a la situación actual del país, Santander afirmó: "Este momento amerita a reflexionar, a volver a plantearnos qué tipo de sociedad y vínculos queremos y a sentarnos colectivamente, a plantearnos cuáles son los problemas".

El documento oficial leído en la marcha