Mascotas: las razas de gatos apto para personas alérgicas

Las mascotas son un miembro más para muchas familias, pero para los amantes de los gatos que sufren de alergias, convivir con estos animales puede ser un desafío . Sin embargo, no todo está perdido. Existen razas de gatos denominadas "hipoalergénicas", que producen menos alérgenos y pueden ser una opción viable para quienes desean tener un felino en casa sin sufrir.

Puede pasar que las personas alérgicas decidan no adoptar un gatito porque creen que su alergia no les dará tregua, pero esto no tiene que ser así, ya que existen razas que son aptas para personas alérgicas. La causa principal de las alergias a los gatos es la proteína Fel d 1, presente en la saliva, la piel y la orina de los felinos. Esta proteína se deposita en el pelaje cuando los gatos se lamen, y puede quedar suspendida en el aire o en las superficies, facilitando su inhalación por las personas sensibles.