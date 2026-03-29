Maridaje extremo: qué vinos elegir para platos con mucho picante o pimienta

Lograr un maridaje exitoso cuando te enfrentás a platos con mucha pimienta o ají puede parecer un desafío imposible para cualquier comensal mendocino. La clave principal reside en entender cómo interactúan los taninos y el alcohol con la capsicina, evitando que el ardor tape los matices de los alimentos internacionales o las recetas caseras.

Cuando te sentás a comer un plato especiado, tenés que evitar a toda costa los tintos con muchos taninos o alto nivel de alcohol. Los taninos son esos compuestos que te dejan la boca seca y, al chocar con el picante, se vuelven amargos y metálicos , arruinando la experiencia de los alimentos .

Por otro lado, el alcohol no neutraliza el ardor, sino que lo potencia, generando una sensación de calor que puede resultar muy desagradable. Por eso, la regla de oro de los sommeliers es buscar bebidas frescas, de baja graduación alcohólica y, si es posible, que se sirvan bien frías para contrarrestar el efecto térmico del ají.

Para la cocina india o asiática, donde abundan el curry y el jengibre, los blancos aromáticos como el Torrontés o el Riesling son imbatibles. Estos vinos tienen una nariz muy perfumada y una acidez cortante que limpia tu lengua después de cada bocado intenso.

vino blanco frío

Si vas a comer sushi con mucho wasabi o comida mexicana, no descartes los espumosos o un buen rosado joven. Las burbujas actúan como un cepillado natural para tu paladar, mientras que el toque de azúcar residual de los vinos "off-dry" funciona como un extintor para el picante.

Opciones de vino para los fanáticos del tinto

Si sos de los que no pueden soltar el tinto ni con un taco de chile, buscá cepas ligeras como el Pinot Noir o un Malbec joven sin paso por madera. Estos vinos tienen taninos suaves que no pelean con las especias y te permiten sentir los sabores de la carne sin que el ardor se vuelva insoportable.

Pinot noir

Recordá que el objetivo final es la armonía: el vino debe resaltar los aromas complejos de la comida sin competir por el protagonismo. Probar combinaciones arriesgadas es la mejor forma de educar tu paladar y descubrir nuevos placeres en la mesa mendocina.