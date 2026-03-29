Maridaje extremo: qué vinos elegir para platos con mucho picante o pimienta

Lograr un maridaje exitoso cuando te enfrentás a platos con mucha pimienta o ají puede parecer un desafío imposible para cualquier comensal mendocino. La clave principal reside en entender cómo interactúan los taninos y el alcohol con la capsicina, evitando que el ardor tape los matices de los alimentos internacionales o las recetas caseras.
Los enemigos del picante en el maridaje
Cuando te sentás a comer un plato especiado, tenés que evitar a toda costa los tintos con muchos taninos o alto nivel de alcohol. Los taninos son esos compuestos que te dejan la boca seca y, al chocar con el picante, se vuelven amargos y metálicos, arruinando la experiencia de los alimentos.
Por otro lado, el alcohol no neutraliza el ardor, sino que lo potencia, generando una sensación de calor que puede resultar muy desagradable. Por eso, la regla de oro de los sommeliers es buscar bebidas frescas, de baja graduación alcohólica y, si es posible, que se sirvan bien frías para contrarrestar el efecto térmico del ají.
Blancos y espumosos: los mejores aliados
Para la cocina india o asiática, donde abundan el curry y el jengibre, los blancos aromáticos como el Torrontés o el Riesling son imbatibles. Estos vinos tienen una nariz muy perfumada y una acidez cortante que limpia tu lengua después de cada bocado intenso.
Si vas a comer sushi con mucho wasabi o comida mexicana, no descartes los espumosos o un buen rosado joven. Las burbujas actúan como un cepillado natural para tu paladar, mientras que el toque de azúcar residual de los vinos "off-dry" funciona como un extintor para el picante.
Opciones de vino para los fanáticos del tinto
Si sos de los que no pueden soltar el tinto ni con un taco de chile, buscá cepas ligeras como el Pinot Noir o un Malbec joven sin paso por madera. Estos vinos tienen taninos suaves que no pelean con las especias y te permiten sentir los sabores de la carne sin que el ardor se vuelva insoportable.