Marcha universitaria: una multitud reclama frente al Congreso contra el veto de Milei al presupuesto

Las primeras columnas de docentes, no docentes, autoridades y estudiantes llegaban esta tarde al Congreso como parte de la movilización en "defensa de la universidad pública y del sistema científico", luego de que el presidente Javier Milei anunciara el "veto total" de la ley de actualización presupuesto universitario.

"La universidad no es el problema, es parte de la solución", es el lema que utilizará la comunidad educativa para rechazar el recorte presupuestario que instrumentó el gobierno libertario.

En las calles hay una gran cantidad de manifestantes que se acercaron para respaldar a las universidades. “La educación pública me cambió la vida” , dijo una estudiante de Teatro de la provincia de Neuquén. “Este es un reclamo de toda la sociedad”, agregó otra joven.

El testimonio de una joven en la marcha universitaria en Córdoba: "Soy la única de mi familia que pudo estudiar"

La marcha universitaria se lleva adelante en todo el país. En Córdoba, por ejemplo, las columnas avanzan hacia el centro y TN habló con una estudiante de tercer año de Teatro oriunda de Misiones, que destacó la importancia de manifestarse a favor de la universidad pública.

"Para mí es una oportunidad increíble. Yo soy de una familia numerosa y soy la única que pudo estudiar. Me parece importante defender la educación en un momento así. No quiero hablar mucho porque voy a llorar. Es muy difícil poder acceder y me siento muy privilegiada", expresó.

El mensaje de Cristina Kirchner en defensa de la universidad pública

Mientras cientos de personas se movilizan hacia el Congreso en defensa de la universidad pública, la exvicepresidenta Cristina Kirchner se manifestó a favor de la marcha desde el Instituto Patria.

"Es importante para toda la gente como yo que es hija y tributaria de la universidad pública. Mi papá estudió y fue muy laburante, mi mamá también y tuvieron una hija abogada y otra médica. Eso es el movimiento social ascendente, ser una Argentina diferente. Otrora, pero vamos a volver a conquistar", expresó.

"Ese es el ascenso social ascendente que nos permitió ser una Argentina diferente, otrora, pero que vamos a volver a conquistar", expresó Fernández de Kirchner en declaraciones al canal C5N.

Posteriormente, la ex presidenta salió al balcón del Instituto Patria y saludó a la militancia reunida en la calle Rodríguez Peña y la intersección con avenida Rivadavia.

Comenzó el acto frente al Congreso

Quince minutos antes de las 17, desde el escenario montado frente al Congreso, comenzaron a nombrar a las numerosas instituciones y agrupaciones políticas que manifestaron su apoyo a la movilización.

La marcha es multitudinaria. En forma masiva acudieron a la manifestación personas en defensa del financiamiento de la educación universitaria. La imagen se replicó en distintos puntos del país.