Marcha del Orgullo en Mendoza: los reclamos principales

“La marcha es muy importante porque nos representa , porque históricamente, gracias al activismo hemos podido conquistar derechos pero todavía quedan muchos por conquistar. Entonces, es necesario marchar por quienes que ya no están, por quienes sí y por quienes vendrán”, comenzó a explicar Imma, parte del colectivo LGTBIQ+ y una de las personas a cargo de la organización de la marcha.

Imma se refirió a los reclamos que tendrán voz en la marcha de este viernes, uno de los principales tiene que ver con la Ley de Cupo Laboral Trans : “Pedimos la adhesión a la Ley Nacional. Es preocupante porque todavía se trata de una población que sigue siendo extremadamente vulnerada y no hay respuesta a nivel provincial. Ya existe una normativa a nivel nacional a la que no adhieren”, expuso.

“Si bien, sabemos que estaban trabajando en una legislación propia, estuvimos investigando un poco y hemos visto que es muy similar a la que ya está en vigencia y el problema aquí no es si es provincial o nacional. El tema es que hay una ley que fue promulgada hace dos años, aquí no se adhiere y mientras tanto, el tiempo sigue pasando y los derechos se siguen vulnerando cuando podríamos mejorar muchísimas vidas de personas que pertenecen al colectivo travesti y trans. Esa es la deuda con Melody, con Josefina y con todos/as”, sumó Imma.

A post shared by Marcha del Orgullo de Mendoza (@marchadelorgullomendoza)

Otro reclamo tiene que ver con el ambiente escolar: piden que la ESI tenga perspectiva trans y no binaria. Alegan que educar en tolerancia desde la niñez es importante para desarrollar personas empáticas y tolerantes.

“El bullying es muy preocupante, afecta mucho al colectivo y la escuela debería ser un lugar que vele por el cuidado, un lugar de contención para todas las infancias y las adolescencias y no lo es, de hecho, yo terminé la secundaria hace 12 años y todo sigue igual. Entonces, la ESI es una herramienta importante para evitar la agresión, la violencia, la homofobia, la lesbofobia y los discursos”, señaló Imma.

“Yo sufrí mucho en la escuela por ser homosexual, me violentaban por expresarme. El bullying fue tremendo tanto en la primaria como en la secundaria. Eso pasó hace 12 años y no veo ninguna evolución. Creo que, como sociedad, hemos avanzado mucho porque tenemos leyes que nos protegen pero falta porque varias que no se cumplen, porque la ESI es necesaria con todas las perspectivas, porque el colectivo travesti trans sigue trabajando en la prostitución, porque sigue la violencia y el odio hacia la homosexualidad. Entonces, salir a las calles y luchar activamente por derechos de igualdad y tolerancia es fundamental. Decía Carlos Jáuregui que ‘en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política’ y eso explica mucho sobre quienes conformamos el colectivo y la peleamos todos los días”, cerró.