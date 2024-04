Los trabajadores de la Administración Pública ya tienen fecha de cobro de sus haberes

Los agentes de la Administración Central, Régimen 15 de Salud, Docentes, Celadores y del Instituto de Juegos y Casinos recibirán un aumento del 10%, ya que acordaron la alternativa 1 de la propuesta salarial ofrecida por el Ejecutivo Provincial que consiste en: 10% abril 10% mayo y 10% junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024. Además, sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril; $50 mil en mayo; $30 mil en junio, para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para los agentes que superan ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables serán de $35 mil en abril, $25 mil en mayo y $11 mil en junio.