Los mendocinos respondieron: ¿están de acuerdo en cobrarle atención médica a los extranjeros?

El 79,49% de los habitantes de la provincia de Mendoza que participaron de la encuesta por la consulta emitida en Sitio Andino, se expusieron a favor de que así suceda y se les cobre a los extranjeros la atención médica en el sistema de salud provincial.

Mientras que el 20,51% de los encuestados se manifestó estar en contra de que esta normativa se aplique.

Resultados de la encuesta de Sitio Andino

El cien por ciento de los entrevistados están de acuerdo que los extranjeros paguen un arancel por su atención médica en el sistema de salud de la provincia y del país. El común denominador de los encuestados manifestó que; "así como te cobran fuera del país, deberían cobrarle a los que se atienden en nuestro país"

Desde el radicalismo surgió una propuesta para que el gobierno de la Provincia de Mendoza le cobre los servicios médicos y sanitarios prestados a los extranjeros, tanto en hospitales públicos como centros de salud. Esta medida fue implementada en Salta y -según el gobierno- se produjo una importante caída de la demanda de atención de salud por parte de las personas que no tienen residencia en esa provincia del norte argentino. Con este antecedente es que la diputada María Eugenia de Marchi, que formó parte de la lista de Cambia Mendoza, tras haber acompañado la candidatura de Luis Petri presentó un proyecto en el mismo sentido. Lo que plantea es el cobro a aquellos extranjeros no residentes que reciban atención sanitaria en la provincia, es decir turistas o personas que están de paso por Mendoza.