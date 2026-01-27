La OMS alerta por un brote del letal virus Nipah: médicos afectados y pacientes graves.

Tras el reciente brote del virus Nipah (NiV) en las afueras de Calcuta, India , la Organización Mundial de la Salud (OMS) encendió las alarmas, ya que son cinco los casos confirmados en trabajadores de la salud y una tasa de letalidad que puede alcanzar el 75% .

Las primeras investigaciones sugieren que el virus ingresó al centro médico Narayana Multispecialty a través de un paciente que falleció antes de recibir un diagnóstico adecuado , lo que atrasó las acciones de contención. Se estima que el brote comenzó a desarrollarse días previos a inicios de 2026, pero la gravedad de los síntomas en el personal sanitario permitió confirmar la presencia del virus Nipah.

Como medida de emergencia, se implementó el aislamiento estricto de 20 contactos cercanos y se ha iniciado un testeo masivo sobre otras 180 personas relacionadas con el hospital.

Las autoridades expresan su preocupación por la facilidad con la que el virus puede propagarse en ambientes cerrados una vez que se produce la transmisión de persona a persona.

OMS, en alerta: antecedentes y contexto epidemiológico

Identificado por primera vez en 1998 en Malasia, el virus Nipah es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un patógeno prioritario con potencial epidémico.

En India, la presencia del virus ha sido recurrente en las últimas dos décadas, afectando principalmente regiones como Kerala y, más recientemente, Bengala Occidental.

Mecanismos de transmisión

El virus se propaga principalmente a través de tres vías:

De animales a humanos: el reservorio natural es el murciélago frugívoro (género Pteropus). El contagio ocurre por el contacto con sus fluidos o el consumo de alimentos contaminados, como frutas o savia de palma datilera cruda.

Contacto con huéspedes intermediarios: el contacto directo con cerdos infectados u otros animales domésticos que hayan estado expuestos al virus.

Transmisión de persona a persona: ocurre mediante el contacto estrecho con secreciones y fluidos de pacientes infectados, lo que eleva el riesgo en entornos hospitalarios y familiares.

virus-nipah No hay tratamientos ni vacunas para este virus letal.

Sintomatología y evolución clínica

La infección por Nipah puede presentarse de forma asintomática o derivar en cuadros clínicos severos. Los síntomas suelen progresar de la siguiente manera:

Fase Inicial: fiebre alta, cefaleas intensas, mialgia (dolor muscular), vómitos y dolor de garganta.

Fase Crítica: insuficiencia respiratoria aguda y encefalitis (inflamación cerebral).

Estado Grave: somnolencia y desorientación que pueden derivar en un coma en un plazo de 24 a 48 horas.

La gestión de este brote se ve complicada por factores intrínsecos al virus y al entorno: