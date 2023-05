La obra de la calle Mitre de Ciudad avanza y ya hay fecha de finalización

Estas últimas semanas el mercado de valores y sobre todo el de los materiales para la construcción ha sido muy fluctuante. Esto se suma a la crisis económica que ya arrasa el país y por tal motivo hay trabajos que no pueden ejecutarse de forma periódica. Sin embargo, el funcionario resaltó que en la Ciudad de Mendoza eso no es “todavía” un problema.

Calle Mitre de ciudad, reformas, obras Foto: Cristian Lozano

Además, el entrevistado determinó que debieron revisar algunas obras y ponerlas en "stand by" a la espera de evaluar cómo avanza la situación macroeconómica. Pero no las obras que ya tienen en ejecución: “En esas no hay inconvenientes”.

Boulevard Julio César Strassera

La construcción se realiza en el marco de la renovación integral de la avenida Mitre, desde Godoy Cruz hasta Coronel Plaza. El objetivo es revalorizar toda su superficie, convirtiendo esta arteria, además, en un paseo que conecte las mencionadas calles. De esta manera, se buscará profundizar sus usos para recuperarlo como espacio público de la Ciudad.

paseo mitre.jpg Así quedará finalizado el bulevar de la calle Mitre.

Las tareas contempladas incluyen la renovación de ambas calzadas, la reconstrucción de las veredas, la creación de un boulevard, la renovación de sus cunetas y nichos forestales.

Para su calzada, se ha proyectado un recapado de adoquines de hormigón, conformando un pavimento intertrabado sobre el hormigón existente, para lo cual previamente se realizará bacheo, sellado de fisuras y reconstrucción de algunas losas en hormigón. Con esto, se generará la superficie lisa necesaria para la construcción óptima de la nueva calzada, se enrasarán los niveles con las veredas para enfatizar el carácter de paseo y se eliminarán las barreras arquitectónicas.

También, se renovarán todas sus cunetas y las veredas serán reconstruidas siguiendo el diseño que mantienen otros sectores del microcentro, unificando tratamientos con losetas graníticas y sistema podotáctil para asegurar la accesibilidad universal. El boulevard será construido integralmente con adoquines, jerarquizando su arboleda y recuperando, en general, su carácter de espacio público.