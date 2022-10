La nube, la mejor opción para mejorar las empresas

El COVID modificó la forma en la que se hacen los negocios. Las empresas que ya estaban en la nube antes de la pandemia contaron con una ventaja contra aquellos que todavía no lo habían implementado. Por lo tanto, las empresas que ya trabajaban con sistemas para la gestión en el sistema cloud (ERP) pudieron continuar operando con sus empleados en forma remota.

Los sistemas en la nube crecen a medida que las empresas crecen y solo se abona lo que se utiliza. Con las soluciones on premise, la compañía es la responsable de todas las compras y del mantenimiento del hardware necesario para operar el software, así como de la seguridad de los datos. Cuando crece la empresa se necesitará hardware adicional, así como profesionales de TI para mantener la estructura. Se calcula que se puede ahorrar más de un 30% del costo total de la propiedad pasándose a la nube y así liberar valiosos recursos para que se dediquen a la innovación del negocio, mejorando la experiencia de los clientes. La innovación logrará un mayor crecimiento con herramientas como la Inteligencia Artificial (IA), que se vuelve mucho más accesible y fácil en la nube.

Operar con la última versión

Con un sistema en la nube multi tenant siempre se cuenta con la última versión con todas las funcionalidades actualizadas. Los tiempos disruptivos asociados a los upgrades de los sistemas on premise desaparecen, ya que no existe más operar con versiones desactualizadas que no cumplan con su propósito.

Acceso en tiempo real a los datos

¿Con cuánta frecuencia hace falta que los empleados del centro de distribución llamen para saber si cuentan con stock de algún producto? Al estar en la nube los datos se actualizan inmediatamente y la recuperación es en tiempo real, aumentando la eficiencia de las operaciones y brindando mejor servicio a los clientes.

Conclusión

¿Nube o no nube? Los beneficios de la misma son indiscutibles, ya que permiten que los empleados trabajen desde cualquier lugar en todo momento. Además, aumenta la seguridad de los datos y la capacidad de crecer abonando solo lo que se utiliza, sin tener disrupciones debido a upgrades y acceso a los datos en tiempo real. Las empresas se encuentran en el centro de la cadena de suministro y mientras, tanto los clientes como proveedores aumentan sus demandas, la capacidad para maximizar la eficiencia, la transparencia y la rentabilidad. Es por esto, que cada vez más empresas migran exitosamente a la nube, el tema ya no es si migrar o no, sino cuándo hacerlo.

Por Rubén Belluomo, Gerente Comercial de Infor Cono Sur.