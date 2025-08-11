La Noche de los Chefs regresa para unir sabores, solidaridad y esperanza en Mendoza

La espera terminó: La Noche de los Chefs vuelve en su 22° edición para encender fuegos solidarios en Mendoza a beneficio de la Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple . Cocineros destacados del país y bodegas locales se unirán para recaudar fondos en medio de una experiencia única que combina alta gastronomía , vino y compromiso solidario .

La iniciativa es organizada por la Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple (AMEM) y tendrá como objetivo principal recaudar fondos para renovar y modernizar la infraestructura y el equipamiento tecnológico de su sede. Este espacio brinda atención integral y rehabilitación a personas con Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas .

“Estamos muy comprometidos en este regreso y queremos redoblar su atractivo. Ya estamos en plena organización con los chefs y bodegas, entre otras acciones”, afirmó Juan Carlos Meca , presidente de AMEM.

El recordado NIcola Del Papa, en una de las tantas ediciones que cocinó en la Noche de los Chefs.

Y añadió: “Queremos que La Noche de los Chefs vuelva a ser una marca registrada de Mendoza y que refleje el compromiso de toda la comunidad con una causa importante. Este regreso no es sólo una cena, sino el punto de partida de una nueva etapa institucional”.

Los chefs que participaron en la edición de 2011.

Este 2025 se celebrará la 22° edición del evento, proyectando su crecimiento a futuro con una mirada estratégica. La fecha y el lugar exactos se anunciarán en los próximos días, pero la organización ya anticipó que el encuentro se realizará durante la primavera.

Qué es AMEM, la asociación que brinda asistencia a más de 150 pacientes

La Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple es una organización no gubernamental, sin fines de lucro que ofrece a la comunidad el abordaje integral de rehabilitación física en pacientes de Esclerosis Múltiple en Mendoza. Además cuenta con rehabilitación para pacientes que padecen Parkinson, ACV, miopatías, secuela de trauma encefálico y enfermedades reumatológicas discapacitantes.

La institución cuenta con un gabinete de hidroterapia, kinesioterapia y fonoaudiología altamente capacitado para desarrollar rehabilitación traumatológica, post trauma o post cirugía. En la actualidad, ofrece atención a más de 150 pacientes bajo cuidado integral.