Evento solidario

La Noche de los Chefs regresa para unir sabores, solidaridad y esperanza en Mendoza

Chefs se reúnen para apoyar a pacientes con Esclerosis Múltiple, combinando el arte culinario con un fin solidario que beneficia a más de 150 personas.

La Noche de los Chefs regresa para unir sabores, solidaridad y esperanza en Mendoza

La Noche de los Chefs regresa para unir sabores, solidaridad y esperanza en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad

La espera terminó: La Noche de los Chefs vuelve en su 22° edición para encender fuegos solidarios en Mendoza a beneficio de la Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple. Cocineros destacados del país y bodegas locales se unirán para recaudar fondos en medio de una experiencia única que combina alta gastronomía, vino y compromiso solidario.

Un objetivo solidario que trasciende el sabor

La iniciativa es organizada por la Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple (AMEM) y tendrá como objetivo principal recaudar fondos para renovar y modernizar la infraestructura y el equipamiento tecnológico de su sede. Este espacio brinda atención integral y rehabilitación a personas con Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas.

Lee además
Día del Nutricionista en Argentina: el argentino por el cual se estableció esta efeméride en Latinoamérica
Efemérides

Día del Nutricionista en Argentina: el argentino por el cual se estableció esta efeméride en Latinoamérica
Este lunes, choferes de Uber protestaron por la competencia desleal de los taxis.
Servicio de transporte

Choferes de Uber protestaron por la falta de ganancias y la "competencia desleal" de los taxis
El recordado NIcola Del Papa, en una de las tantas ediciones que cocinó..jpeg
El recordado NIcola Del Papa, en una de las tantas ediciones que cocinó en la Noche de los Chefs.

El recordado NIcola Del Papa, en una de las tantas ediciones que cocinó en la Noche de los Chefs.

La voz de AMEM y su compromiso con la comunidad

“Estamos muy comprometidos en este regreso y queremos redoblar su atractivo. Ya estamos en plena organización con los chefs y bodegas, entre otras acciones”, afirmó Juan Carlos Meca, presidente de AMEM.

Y añadió: “Queremos que La Noche de los Chefs vuelva a ser una marca registrada de Mendoza y que refleje el compromiso de toda la comunidad con una causa importante. Este regreso no es sólo una cena, sino el punto de partida de una nueva etapa institucional”.

Los chefs que participaron en la edición de 2011.
Los chefs que participaron en la edición del 2011.

Los chefs que participaron en la edición del 2011.

Este 2025 se celebrará la 22° edición del evento, proyectando su crecimiento a futuro con una mirada estratégica. La fecha y el lugar exactos se anunciarán en los próximos días, pero la organización ya anticipó que el encuentro se realizará durante la primavera.

Qué es AMEM, la asociación que brinda asistencia a más de 150 pacientes

La Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple es una organización no gubernamental, sin fines de lucro que ofrece a la comunidad el abordaje integral de rehabilitación física en pacientes de Esclerosis Múltiple en Mendoza. Además cuenta con rehabilitación para pacientes que padecen Parkinson, ACV, miopatías, secuela de trauma encefálico y enfermedades reumatológicas discapacitantes.

La institución cuenta con un gabinete de hidroterapia, kinesioterapia y fonoaudiología altamente capacitado para desarrollar rehabilitación traumatológica, post trauma o post cirugía. En la actualidad, ofrece atención a más de 150 pacientes bajo cuidado integral.

Temas
Seguí leyendo

Nuevas ambulancias en Mendoza: el sistema de Salud se fortalece con la llegada de unidades de alta complejidad

Paso a Chile: tras varios días cerrado, habilitan el Paso Pehuenche, pero con una advertencia

Más mendocinos eligen viajar al exterior mientras el turismo interno cae "estrepitosamente"

Llaman a audiencia pública por el proyecto turístico en Potrerillos

Mendoza lanza una competencia escolar con tecnología, pensamiento crítico y grandes premios

La provincia de Mendoza conquista paladares daneses: el Malbec va por nuevos horizontes

Cortes de luz se registrarán en varios departamentos de Mendoza para este lunes 11 de agosto

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 11 de agosto

LO QUE SE LEE AHORA
Más mendocinos eligen viajar al exterior mientras el turismo interno cae estrepitosamente
Qué destinos eligen

Más mendocinos eligen viajar al exterior mientras el turismo interno cae "estrepitosamente"

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto
Juegos de Azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1314 del domingo 10 de agosto

El PJ local prorrogó hasta hoy al mediodía su presentación de listas.
Elecciones 2025

El peronismo oficialista de Mendoza, se impuso en las internas abiertas

A un año del homicidio de Eduardo Bertón: cronología y la implicación de una ex concejal libertaria
Crimen planificado

A un año del homicidio de Eduardo Bertón: cronología y la implicación de una ex concejal libertaria

Te Puede Interesar

Mendoza sumará 12 nuevas ambulancias al sistema de salud. 
Equipamiento

Nuevas ambulancias en Mendoza: el sistema de Salud se fortalece con la llegada de unidades de alta complejidad

Por Natalia Mantineo
Así quedó el coche tras el accidente vial. 
ruta 144

Dos turistas sufrieron un grave accidente vial en San Rafael

Por Sitio Andino Policiales
Este lunes, choferes de Uber protestaron por la competencia desleal de los taxis.
Servicio de transporte

Choferes de Uber protestaron por la falta de ganancias y la "competencia desleal" de los taxis

Por Natalia Mantineo