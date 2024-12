La esposa del gendarme teme por su vida "todos los días" y cree que todo está "armado"

nahuel gallo.jpg La mujer del gendarme argentino detenido en Venezuela exigió saber "de qué se lo acusa".

María Gómez: "Son 20 días que no sabemos nada, no lo escuchamos ni lo vimos"

Si bien el gobierno argentino busca la forma de traer de regreso a Gallo, tras darse a conocer el comunicado oficial del Ministerio Público venezolano la relación entre ambos se tensó aún más. Bajo ese contexto, María Gómez declaró en una entrevista radial que -más allá de conocerse los motivos del arresto-, aún queda por saber cómo se encuentra físicamente: "A nosotros nos dicen que él está bien pero no nos consta, no sabemos si está bien. Son 20 días que no sabemos nada, no lo escuchamos ni lo vimos. Creer en ellos es como seguir en el limbo, creerles en la mentira”.