La escultura de San Martín que desafía la altura: a más de 4 mil metros en los Andes

Si de hazañas se trata, Argentina tiene muchas para contar a lo largo de su historia. Una de las más recientes ocurrió en la vecina provincia de San Juan , donde se inauguró una escultura de José de San Martín a unos 4.300 metros sobre el nivel del mar . La iniciativa no solo remite al histórico cruce de los Andes , sino que también busca rendir homenaje a la patria , según explicaron sus impulsores.

La instalación del monumento implicó una travesía de varios días por caminos de alta montaña y una compleja logística que recordó, en pequeña escala, el histórico avance del Ejército de los Andes hacia Chile en 1817.

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La expedición comenzó el 22 de febrero desde el paraje Las Hornillas , en San Juan, y culminó el 26 de febrero a la 1.15 de la tarde en el Paso Pato Sur , el punto elegido para emplazar la obra. Tras varios días de cabalgata por senderos de montaña, el equipo tardó cerca de tres horas en montar la estructura definitiva en el lugar. “ La instalamos todos ”, recordaron los protagonistas de la expedición.

La escultura pesa 318 kilos y fue diseñada especialmente para resistir las condiciones extremas de la cordillera. Está construida en chapa de acero de cinco milímetros de espesor y elaborada en placas desmontables, una característica que permitió facilitar su traslado durante la travesía.

El monumento fue transportado íntegramente a lomo de mula, una decisión que buscó replicar el espíritu del cruce sanmartiniano. La caravana atravesó sectores de gran exigencia física, entre ellos el Espinacito, a unos 4.600 metros de altura, antes de alcanzar el punto definitivo de instalación.

La iniciativa fue impulsada por los militares retirados Juan Enríquez y Fabián Iribas, ambos ex integrantes del Ejército argentino y experimentados guías de montaña. El objetivo fue rendir homenaje al Padre de la Patria en uno de los escenarios más emblemáticos del cruce libertador.

San Martín estatua - San Juan La propuesta fue impulsada por Juan Enríquez y Fabián Iribas, militares retirados. Foto: gentileza

La travesía contó además con el acompañamiento del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan, unidad que lleva el nombre histórico de una de las columnas que participaron en el cruce de los Andes. En total, unas 15 personas formaron parte de la expedición y del montaje final del monumento.

Una estatua apta para el turismo aventura

El lugar donde hoy se encuentra el monumento es remoto y de difícil acceso. No existen caminos vehiculares para llegar hasta allí, sino que se puede acceder mediante cabalgata o trekking, en expediciones que demandan varios días de travesía por la montaña.

Aun así, el sitio ya es visitado por grupos que realizan cruces históricos o expediciones de turismo de aventura. La presencia de la estatua suma ahora un nuevo atractivo simbólico para quienes buscan recorrer los pasos del Libertador.

Los impulsores del proyecto remarcan, de todos modos, la importancia de preservar el entorno natural. “Lo lindo es llegar y encontrar el lugar intacto. No hay que dejar basura ”, señalaron.

Más de dos siglos después de que cerca de 3.000 hombres atravesaran la cordillera rumbo a la gesta libertadora, la figura de San Martín vuelve a mirar hacia el oeste desde lo alto de los Andes, como guía permanente en uno de los escenarios más emblemáticos de la historia sudamericana.

Fuente: Infobae.