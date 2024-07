La amistad generó un sinfín de historias: así contaron los mendocinos el origen

“Teníamos once años cuando nos conocimos y todo ocurrió cuando me enamoré perdidamente de un chico que cantaba en el coro de la Iglesia. Iba a cada misa a verlo. Siendo una niña ¡Imaginate! Bueno, la cosa es que un día me entero de que Paula era su amiga, así que me acerqué a ella para poder hablar con él y así fue cómo surge la amistad”, contó Valeria.