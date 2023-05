Kate Winslet alzó su voz en contra de las redes sociales

En una noche llena de emociones y celebración en los Premios Bafta , la actriz Kate Winslet se llevó el galardón a la mejor actriz por su destacada interpretación en la película "I Am Ruth" . Sin embargo, el momento más especial de la noche no estuvo relacionado únicamente con su premio, sino con el poderoso mensaje en contra de las redes sociales que transmitió en su discurso.

La actriz aprovechó la oportunidad para dirigirse a las personas en el poder y hacer un llamado a la acción: "A las personas que están en el poder y que pueden hacer cambios, por favor, penalicen el contenido dañino. No lo queremos. Queremos recuperar a nuestros hijos. No queremos quedarnos despiertos, aterrorizados por la salud mental de nuestros hijos".

El discurso de Winslet no solo tuvo un impacto en el auditorio londinense del Royal Festival Hall, sino que se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando una oleada de apoyo y elogios por su valentía y determinación para abordar un tema tan relevante.

La actriz también se dirigió directamente a los jóvenes que han caído en la adicción a las redes sociales, instándolos a buscar ayuda y recordándoles que no hay vergüenza en admitir que se necesita apoyo. Con palabras conmovedoras, Winslet expresó: "Este mundo no es sano. Por favor, pidan ayuda. No hay vergüenza ninguna en admitir que se necesita apoyo".

El discurso de Kate Winslet dejó una fuerte impresión en la audiencia y generó una reflexión profunda sobre los efectos negativos de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes. Su valiente llamado a la acción y su apoyo a aquellos que luchan contra la adicción a las redes sociales fueron ampliamente aclamados.

Con información de Ámbito.com