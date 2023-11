Jimmy Carter: el emotivo adiós a Rosalynn, su compañera de vida

En el video desgarrador que capturó el ingreso de Jimmy al homenaje en la Iglesia Glenn Memorial, se reflejaba el profundo dolor de un Carter muy debilitado. Sentado en la primera fila junto a Joe Biden, Bill Clinton y las cinco primeras damas vivas, Carter rindió homenaje a quien describió como su "compañera a partes iguales en todo lo que he logrado". "Me daba buenos consejos y siempre me animaba. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, supe que alguien me quería y me apoyaba", añadió el ex mandatario demócrata.