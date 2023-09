Insólito mensaje en Tinder: una joven se enojó muchísimo.

El inusual mensaje que conmocionó a Twitter

En esta ocasión, una joven compartió un mensaje que recibió a través de una aplicación de citas, desatando una avalancha de reacciones en la red social. El mensaje decía: "Hola Mica! Qué hermosa. Me gusta tu onda de Otaku que se baña". La joven, identificada como "Mica", compartió una captura de pantalla de la conversación y expresó su enojo en mayúsculas: "Listo me bajo de todas las app de citas. Esto es lo peor que me han dicho en la vida".

El enigma del término "Otaku"

Para quienes no están familiarizados con la jerga japonesa, el término "Otaku" se refiere a un fanático apasionado de un tema en particular, que a menudo se asocia con el interés en el manga, el anime y los videojuegos. La joven no recibió el comentario con agrado, y Twitter no tardó en responder con una oleada de "likes", así como miles de reacciones y comentarios divertidos y desconcertantes, según publica Crónica.

Reflexiones en la red

Entre las respuestas al posteo de la joven, destacan comentarios que reflexionan sobre las etiquetas y estereotipos en las aplicaciones de citas. Algunos sugieren que es común que los usuarios clasifiquen a otros en categorías como "villera," "otaku," o "mili pili," en lugar de apreciar su singularidad. La conversación en Twitter demuestra una vez más cómo estas plataformas digitales pueden ser un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas en la era digital.