Insólito: denunció a un pasajero "fantasma" en pleno vuelo

La mujer increpa a los demás pasajeros mientras acusa al misterioso pasajero

"Les digo que me voy a la m* y hay una razón por la que me voy a la mierda y todo el mundo puede creerlo o no creerlo", exclamó la mujer, cuya identidad se desconoce, en medio de un evidente estado de angustia. El incidente tuvo lugar momentos antes del despegue en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, cuando la pasajera se dirigía hacia la parte delantera del avión.