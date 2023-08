¡Insólito! Compró 10 kilos de arroz y lo detuvo la AFIP

“ AFIP me detuvo por comprar 10 kilos de arroz . Fui al Diarco de Barracas y estaban los de AFIP haciendo inspección de las compras de la gente. No pensé que me iban a parar a m í”, escribió en la red social X (antes conocida como Twitter) el sábado 26 de agosto. “Pero cuando termino de abonar uno de los de AFIP me pide ‘el cuit del local al que le estoy haciendo las compras’. Le digo que son para mí casa y me cuestiona entonces por qué compré 10 kilos de arroz” , narró el usuario de X.

“ Le explico que lo hago por la inflación y no me cree . Pregunta si estoy en relación de dependencia. Le informo que soy abogado, les doy mi DNI y mi matrícula y comienzo a discutir con ellos ya que insisten en retener la mercadería hasta verificar unas ‘cosas’”, agregó el usuario “Capitán Ácido”

La narración de la insólita situación concluye con el detenido liberado. “Luego de cinco minutos me dicen que me puedo retirar. Les pregunto si mis diez paquetes de arroz o yo estamos bajo investigación. Con prepotencia me dijeron que me retire”, contó el abogado. “No sé cómo llegamos a esto. No sé en qué momento perdimos la libertad”, concluyó el hombre.

A lo que el protagonista del relato contestó: "Cuando me retiro el viejito que está en la entrada me dice 'en 23 años que trabajo acá nunca vi algo así'. Lo peor es que AFIP les informó que van a estar por 10 días más. Vayan, rían, lloren y agarrense la cabeza"./El Trece.