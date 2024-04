Hoy es el gran día: así nos preparamos para marcar el récord mundial en la provincia de Mendoza

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " Llegó el día. Se presenta este sábado en Valle Grande, San Rafael, Mendoza, la mega proyección del documental de “ Atuel en el Muro”, evento en el cual marcaremos juntos el récord de la proyección de un largometraje más grande del mundo. Toda la logística involucrada en este evento no tiene precedente alguno en el mundo, pero será posible gracias al apoyo de una de las empresas mendocinas más comprometidas con el desarrollo tecnológico de la zona: CTNET @ctnetctc.oficial “Atuel en el Muro” será presentado de manera exclusiva en una mega proyección de 70x40 metros, sobre el imponente muro de la represa de Valle Grande. Este sábado 27/04 a partir de las 18.30hs Predio ubicado al norte del Lago Chico. La entrada es libre y gratuita, aunque se solicita la colaboración con alimentos no perecederos que serán destinados a la asociación @patapila.mendoza, que funciona desde 2018 en San Rafael en pos de la solución de las problemáticas de familias de pobreza extrema y estructural en Argentina. CTNET brindará Wifi gratis para sumar a tu experiencia en vivo la de la conectividad: filmando, fotografiando y compartiendo todo lo que tus ojos ven. ¡¡¡MÁS CONECTADOS QUE NUNCA HACIENDO HISTORIA JUNTOS!!! Gracias a los servicios de conexión que la empresa CTNET ya provee en la zona, será posible llevar a cabo una transmisión en vivo a través de: Canal 4 San Rafael y repetidoras: canal 10 General Alvear, canal 13 Valle de Uco y canal 4 Malargüe. Canal 6 San Rafael y sus repetidoras: canal 6, canal 12 General Alvear, Real del Padre, Jaime Prats, Punta del Agua, canal 10 Nihuil y canal 8 Cerro Diamante, Malargüe y El Sosneado. El canal de YouTube de TVA Mendoza En vivo por el Diario Digital Sitio Andino sitioandino.com Mayor información en ctnet.com.ar Con el apoyo de: @halpernsebastian @vittec.ingenieria @irrigaciónmza @muni.sanrafael @munialvear #atuelenelmuro #vallegrande #sanrafael #largometraje #ctnet #sitioandino #récordmundial"

View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)