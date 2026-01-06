6 de enero de 2026
{}
Hoy, 6 de enero, se celebra el Día Mundial de la Astrología

Cada 6 de enero, se conmemora el Día Mundial de la Astrología. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Cada 6 de enero se celebra el Día Mundial de la Astrología, una efeméride que recuerda una disciplina de origen milenario. Aunque considerada una pseudociencia, sigue despertando interés en muchas personas, que consultan la posición de las constelaciones en busca de interpretaciones y posibles predicciones sobre el futuro.

Astrología (2)
Por qué se celebra el Día Mundial de la Astrología

La conmemoración tiene su origen en 1977, cuando el astrólogo uruguayo Boris Cristoff propuso establecer una fecha especial para celebrar la Astrología. La iniciativa fue aceptada por 102 organizaciones astrológicas del mundo occidental, que impulsaron su reconocimiento internacional.

Como dato curioso, el 6 de enero fue elegido por coincidir con el Día de los Reyes Magos, figuras tradicionalmente asociadas a la sabiduría y al conocimiento de las estrellas y sus movimientos.

Qué es la Astrología

Aunque suele ser considerada una pseudociencia por carecer de validación científica, la Astrología se define como una práctica que analiza la posición y el movimiento de los cuerpos celestes. A partir de estos elementos, busca interpretar fenómenos astronómicos, constelaciones y realizar predicciones sobre acontecimientos terrestres y el destino de las personas.

Desde el punto de vista etimológico, el término significa “discurso sobre las estrellas”. De esta concepción surgen distintas corrientes, como la astrología china, hindú y védica, siendo la astrología occidental la más difundida a nivel mundial.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 6 de enero, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

