Hospital Central: cómo funciona el sistema de turnos

tickety.jpg Página para sacar turno en el Hospital Central de Mendoza.

Sitio Andino dialogó con el Doctor Ariel Samper quien está a cargo de “Control de Gestión” del hospital y en la entrevista resaltó: “Muchas de las solicitudes que no se procesan no corresponden al hospital. Somos un hospital de segundo nivel, significa que tienen que tener derivación médica para ser atendidos acá. Si no tenés derivación no te van a dar turnos. Muchos de los que rebotamos son por ese motivo”, explicó.