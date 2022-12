Histórico: General Alvear recupera la Casa Salonia

Además, estuvo presente el director de Cultura de Guaymallén Alejandro Reinoso, el diputado provincial José Vilches, funcionarios del departamento, concejales, y cientos de alvearenses que no quisieron faltar en este histórico día.

Inauguración Casa Salonia-2.jpg La Casa Salonia, en General Alvear.

El jefe comunal resaltó, durante su discurso, los cuatro pilares de desarrollo de esta gestión, que también está cumpliendo siete años, ellos son la cultura, la ciencia, la tecnología y la educación: “No hay progreso en los pueblos si no hay educación, cultura, ciencia y tecnología puesta a disposición del progreso material de los vecinos, destinada a mejorar la calidad de vida. Solo la educación y la cultura nos hará plenamente libres, allí es donde se relativiza totalmente el gobierno, y lo que es importante es el Estado. Estamos a un año de culminar nuestro gobierno, pero estamos dejando obras que son para todos los alvearenses y para todos los tiempos” manifestó, a la vez que hizo hincapié en obras de recuperación como la ex fábrica SPAT, donde hoy crece el Polo Científico-Educativo de Ugacoop, en la recuperación del Cine-Teatro Antonio Lafalla, en la recuperación de Bodega Faraón que hoy es un Monumento Histórico Nacional y en la recuperación de este emblemático espacio.

En cuanto a Casa Salonia, un patrimonio arquitectónico alvearense, además de ser un punto clave de la política y la cultura departamental, el intendente expresó: “Es un día muy especial, esto es poner cultura al servicio de nuestra sociedad. Para mi, y todo mi equipo, es muy especial porque cumplimos siete años de gestión y de mucho trabajo, pero con logros. Siempre tuvimos una visión muy clara, con un objetivo que nunca abandonamos, tomamos la decisión de que la obra pública no se podía detener, y todo lo que está sucediendo esta noche, es gracias a esa decisión, de política fiscal, de que a pesar de la crisis aquí se trabajaba y se administraban recursos para que las obras se pudieran concretar".

dji_fly_20221210_213556_819_1670719082414_photo.jpg Inauguración de la Casa Salonia.

Sin lugar a dudas, el momento más especial se vivió con la presencia de Antonio F. Salonia, hijo de don Francisco Salonia: “Tengo un trato especial desde hace muchos años con él. Es un señor mayor con una lucidez envidiable, él quería dar el discurso ya que esto le trae un gran número de remembranzas” concluyó Marcolini.

Por su parte, Vicario, quien eligió estar presente en este importante momento para el departamento, destacó: “estamos emocionados ya que sabíamos que era un día muy especial para Alvear, estuve en el proceso y sé todo lo que trabajaron para lograr tener esta obra en el día de hoy, por eso acá estamos. Esto es una fiesta para todos los que estamos en el ámbito de la cultura de la provincia”.

Inauguración Casa Salonia-44.jpg Se realizó el corte de cinta por la apertura de la Casa Salonia.

Fueron los hijos de don Francisco Salonia, Antonio F, Henry y Josefina Ruth, quienes donaron en el año 1991 la casa familiar ubicada en Diagonal Carlos Pellegrini a la comunidad alvearense, para que se destine a fines culturales, donación que se materializó a través de la Ordenanza N° 1.554 del 5 de agosto de 1991. Es de destacar que en 1993 la casa se convirtió en Monumento Histórico Provincial.

Pero fue recién durante la gestión de Marcolini que la remodelación comenzó a concretarse. Específicamente, se restauró completa la antigua casona, que posee 150m2 y se hizo una ampliación para un salón de usos múltiples de más de 100m2, sanitarios para damas, caballeros, personas con discapacidad y una pequeña oficina. Allí funcionará la Dirección de Cultura, además de talleres culturales, y un Salón de Usos Múltiples, es de destacar que ya está en funcionamiento la Librería Pública Gildo D'Arcuzzio, y en el SUM se exhiben las obras donadas por Drago Brajak al departamento, además en la oficina destinada a la directora de Cultura, se conservó el piso original del histórico edificio.

Inauguración Casa Salonia-71.jpg La Casa Salonia fue recuperada.

Antonio F. Salonia donó dos cuadros para que enriquezcan el patrimonio cultural del lugar: “me parece importantísimo lo que se ha hecho, no alcanzan las palabras para agradecerle al intendente Walther Marcolini lo que ha hecho para recuperar esta casa, vale muchísimo. Estamos llenos de orgullo y esto lo posibilitó el intendente, por eso le doy un abrazo de gratitud por lo que realizó”. Salonia es una persona muy destacada de nuestro país, siendo funcionario de Frondizi, profesor de Castellano y Literatura, trabajó en el Ministerio de Educación de la Nación, luego fue ganador de una beca del CONICET, lo que le posibilitó viajar a Roma a continuar sus estudios y conocer escuelas muy modernas que lo llevó a crear la Nueva Escuela Argentina 2000, y además fue Ministro de Cultura y Educación de la Nación entre los años 1989-1992.

Fue en sus años como ministro que la familia Salonia decide donar esta casona al Municipio de General Alvear: “Lo más lógico y lo más justo era que la casa perteneciera al departamento y ser destinada para horizontes y fines culturales para el pueblo de General Alvear. Con orgullo somos argentinos, mendocinos y alvearenses” dijo.