Guía ante estafas virtuales: comercio seguro y cómo recuperar tu dinero

El comercio digital experimentó un crecimiento exponencial en los últimos años , tanto por la facilidad para realizar transacciones como por las oportunidades de aprovechar descuentos. Sin embargo, también trajo consigo nuevos riesgos , entre ellos convertirse en un medio para cometer estafas virtuales . Ante esta situación, resulta fundamental aplicar medidas y técnicas de prevención .

Para profundizar en el tema, a los estudios de TVA llegó Natalia Mícoli , miembro de Espacio FUNDAR , quien detalló cómo proceder ante un caso de estafa virtual, especialmente entre personas mayores: "Lo primero que debemos tener en cuenta es cómo realizamos negocios utilizando internet o plataformas digitales ".

Entre 2018 y 2019 , el comercio digital comenzó a consolidarse, y la pandemia de Covid-19 aceleró su adopción. En este contexto, la doctora Mícoli explicó que " el comercio electrónico genera la posibilidad de operar con estafas virtuales " y con ello surgen distintos modus operandi para robar dinero .

Un ejemplo clásico es la transacción realizada a través de Facebook , donde la persona que dice comprar un inmueble u objeto afirma haber realizado la transferencia de manera errónea , lo que abre la puerta a la estafa : "Cuando envían un comprobante de pago adulterado , comienzan a pedir números de teléfono y otros datos . En realidad, no es lo que la persona transfirió. Esa comunicación telefónica puede instalar un software que permite la clonación de datos ".

adultos mayores- la franja etaria más vulnerable a las estafas virtuales.jpeg Los adultos mayores son los más vulnerables ante las estafas virtuales. Foto: web

En este escenario, la víctima puede encontrarse con una cuenta bancaria vacía o un préstamo que nunca solicitó. "El año pasado (2024) ocurrió con una de las empresas de servicio eléctrico: muchas personas pagaron a través de una plataforma falsa que imitaba la original", ejemplificó Mícoli.

Para evitar pérdidas económicas y endeudamiento, la representante de FUNDAR detalló el procedimiento a seguir, aunque advirtió que requiere tiempo: "Una vez que nos damos cuenta, debemos acudir a la comisaría para realizar la denuncia y que se tomen las medidas necesarias desde el área de delitos informáticos, para que el dinero transferido no pueda retirarse. Después, el trámite continúa en la entidad bancaria. Puede demorar varios meses, pero al menos, si se ha solicitado un préstamo de manera fraudulenta, las cuotas retenidas serán devueltas".

Mirá la entrevista completa: