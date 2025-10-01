1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Espacio FUNDAR

Guía ante estafas virtuales: comercio seguro y cómo recuperar tu dinero

Ante el creciente número de estafas digitales, que afecta al 70% de las personas, Espacio Fundar brindó consejos para prevenir fraudes y recuperar el dinero.

Guía ante estafas virtuales: comercio seguro y cómo recuperar tu dinero

Guía ante estafas virtuales: comercio seguro y cómo recuperar tu dinero

 Por Luis Calizaya

El comercio digital experimentó un crecimiento exponencial en los últimos años, tanto por la facilidad para realizar transacciones como por las oportunidades de aprovechar descuentos. Sin embargo, también trajo consigo nuevos riesgos, entre ellos convertirse en un medio para cometer estafas virtuales. Ante esta situación, resulta fundamental aplicar medidas y técnicas de prevención.

Estafas virtuales: cómo prevenirlas

Para profundizar en el tema, a los estudios de TVA llegó Natalia Mícoli, miembro de Espacio FUNDAR, quien detalló cómo proceder ante un caso de estafa virtual, especialmente entre personas mayores: "Lo primero que debemos tener en cuenta es cómo realizamos negocios utilizando internet o plataformas digitales".

Lee además
El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza
Anunciaron beneficios y descuentos para las Fuerzas Armadas Argentinas
Cómo acceder

Cómo acceder a los beneficios y descuentos para personal de Defensa y Fuerzas Armadas

Entre 2018 y 2019, el comercio digital comenzó a consolidarse, y la pandemia de Covid-19 aceleró su adopción. En este contexto, la doctora Mícoli explicó que "el comercio electrónico genera la posibilidad de operar con estafas virtuales" y con ello surgen distintos modus operandi para robar dinero.

Un ejemplo clásico es la transacción realizada a través de Facebook, donde la persona que dice comprar un inmueble u objeto afirma haber realizado la transferencia de manera errónea, lo que abre la puerta a la estafa: "Cuando envían un comprobante de pago adulterado, comienzan a pedir números de teléfono y otros datos. En realidad, no es lo que la persona transfirió. Esa comunicación telefónica puede instalar un software que permite la clonación de datos".

adultos mayores- la franja etaria más vulnerable a las estafas virtuales.jpeg
Los adultos mayores son los más vulnerables ante las estafas virtuales.

Los adultos mayores son los más vulnerables ante las estafas virtuales.

En este escenario, la víctima puede encontrarse con una cuenta bancaria vacía o un préstamo que nunca solicitó. "El año pasado (2024) ocurrió con una de las empresas de servicio eléctrico: muchas personas pagaron a través de una plataforma falsa que imitaba la original", ejemplificó Mícoli.

Para evitar pérdidas económicas y endeudamiento, la representante de FUNDAR detalló el procedimiento a seguir, aunque advirtió que requiere tiempo: "Una vez que nos damos cuenta, debemos acudir a la comisaría para realizar la denuncia y que se tomen las medidas necesarias desde el área de delitos informáticos, para que el dinero transferido no pueda retirarse. Después, el trámite continúa en la entidad bancaria. Puede demorar varios meses, pero al menos, si se ha solicitado un préstamo de manera fraudulenta, las cuotas retenidas serán devueltas".

Mirá la entrevista completa:

Embed - ESPACIO FUNDAR - ESTAFAS DIGITALES

Temas
Seguí leyendo

Día Internacional de la Hepatitis C: por qué se recuerda hoy, 1 de octubre

Padres podrán informar ausencias docentes y el SUTE reclama la anulación del sistema

Impuesto Inmobiliario: la "corrección" en el valor de las propiedades que plantea el Gobierno

Formación inédita: el Hospital Lagomaggiore suma especialización en Clínica Médica

El Hospital Notti, renovado: Mendoza puso en marcha la licitación para el nuevo Centro Ambulatorio

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 1 de octubre

Cuándo terminan las clases 2025 en Mendoza

Una deuda silenciosa, ¿por qué es clave que empecemos a hablar de inteligencia híbrida?

LO QUE SE LEE AHORA
Falta poco para el fin de clases en Mendoza.
Calendario escolar 2025

Cuándo terminan las clases 2025 en Mendoza

Las Más Leídas

Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad 
Manifestación

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre
Efemérides

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre

El trabajo en un juicio por jurado es remunerado. 
sorteo anual

Si tu DNI termina en estos números podés ser jurado en un juicio en el 2026

Conmoción en Guaymallén por el brutal homicidio de un hombre de 31 años. 
buscan a dos sujetos

Las claves del homicidio en Guaymallén: una bicicleta, el celular de la víctima y su entorno

El presidente Xeneize, Juan Román Riquelme, reveló un plan que emocionó a todo el mundo Boca.
buena noticia

Juan Román Riquelme sacudió a Boca: el anuncio que enloqueció a los hinchas y revoluciona La Bombonera

Te Puede Interesar

El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

Por Cecilia Zabala
Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026
Financiamiento

Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026

Por Florencia Martinez del Rio
El ministro Víctor Fayad explicó las correcciones que proponen para el avalúo de algunas propiedades. 
ACTUALIZACIÓN

Impuesto Inmobiliario: la "corrección" en el valor de las propiedades que plantea el Gobierno

Por Cecilia Zabala