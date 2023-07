Google homenajea con un Doodle a Diana Sacayán, activista argentina del colectivo trans

La persona encargada de realizar este Doodle fue Juan Dellacha, ilustrador y diseñador gráfico argentino, quien contó su experiencia, sus primeras ideas y el proceso creativo para conmemorar a Diana: “Cuando recibí la propuesta de trabajar en un Doodle sentí mucha emoción, como ilustrador y como usuario me encanta verlos cuando entro a Google. Pero cuando me dijeron que era para celebrar a Diana Sacayán fue aún más emocionante”. Y agregó: “Sentí mucha responsabilidad, pero sobre todo mucho orgullo de tener la posibilidad de plasmarla en un retrato que la celebrara. Las primeras ideas que tuve fueron sobre representar su alegría. Cuando pienso en Diana, lo primero que se me viene a la mente es su sonrisa; esa alegría que transmitía y su militancia perseverante, a pesar de toda la violencia sufrida, fueron revolucionarias y son parte de su legado”.