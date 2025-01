Franco Agüero dirige Vendimia, baila y es músico: "Pocos directores tienen esta posibilidad"

"Con respecto a dirigir en Lavalle , ser bailarín y músico, estar en diferentes rubros, la verdad es que también es una experiencia única . Es muy particular porque yo tengo el corazón en Lavalle , desde chico me he criado ahí, en esa zona. Mi papá, que lo tengo en el cielo, es de Lavalle así que es muy importante para mí poder dirigir su Vendimia ", expresó.

Como si fuera un pulpo, intenta que ningún detalle se le escape y está en todos lados. "Sigo siendo exactamente la misma persona. Si me tengo que bajar a ayudar con la utilería lo hago, estoy pendiente de los artistas hasta último momento, si tengo que prestar vestuario que me haya quedado a mí de mi época de bailarín, también lo presto para los chicos que no tienen", expresó.

Franco Agüero Vendimia Lavalle Experiencia. Agüero dirigirá la Vendimia nacional por segunda vez. Mike Bartoluce

Además, agregó: "No puedo cambiar, creo que parte de todo lo lindo que se me está abriendo con respecto al camino del arte y de la cultura, es porque sigo siendo la misma persona y hay muchos amigos, y no amigos, que me ayudan y me apoyan a seguir y a crecer solo por el hecho de seguir siendo el mismo".

A pocas semanas de la Vendimia nacional

El 8 de marzo se realizará la celebración más prestigiosa de Mendoza. La Fiesta Nacional de la Vendimia esta edición llevará el nombre de Guardiana del vino eterno y Agüero dirigirá el show por segunda vez.

"Es una experiencia maravillosa volver a dirigir la Vendimia nacional, después de un año nada más de descanso. Dirigirla dos veces en tres años no se suele dar muy seguido y es hermoso", expresó.

El espectáculo promete ser de calidad y generará emociones en la población mendocina.

Franco Agüero Vendimia Lavalle Show mendocino. El director prometió un espectáculo emotivo y prolijo. Mike Bartoluce

"Habiendo tomado notas de cositas que creo mejorar desde el año 2023 hasta ahora, ya estamos trabajando en eso, vamos muy bien, muy avanzados, los músicos van trabajando muy bien, al igual que las modistas. El armado coreográfico previo ya está en proceso, así que Guardiana del vino eterno va a ser una Vendimia desde ya prolija, es nuestra intención y desafío. Va a ser una Vendimia emotiva, apuntamos a eso", adelantó.

Para concluir deseó: "Esperamos que este cierre de Vendimia nacional 2025 sea un éxito y que la gente lo pueda disfrutar".