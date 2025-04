Francisco íntimo: audios inéditos revelan sus miedos, su rutina y la lucha contra el rencor

Entre otras cosas, recordó cómo vivió las horas previas a ser elegido Papa : “Sentí mucha paz. Dormí bien. Algunos me hablaban, me hacían preguntas, y ahí me di cuenta que podía pasar algo . A la tarde fue la tercera votación y ya era evidente. El cardenal Hummes me dijo ‘no te preocupes, el Espíritu Santo actúa así’”.

También compartió cómo eligió su nombre papal: “Cuando se llegó a los dos tercios, Hummes me abrazó y me pidió que no me olvidara de los pobres. Pensé en San Francisco, y así surgió”.

Su salud y su rutina diaria

Contó además detalles de su rutina diaria: “Duermo como un tronco, sin pastillas. A las nueve ya estoy en la cama, leo hasta las diez y a las cuatro me despierto, siempre unos minutos antes del despertador. El cerebro tiene su propio reloj”.

En un tono confesional, Francisco también habló de sus problemas de salud física y del origen de su sobrepeso: “Tengo una dieta por un desajuste entre el páncreas y el hígado. No seguirla como debía, junto con la dieta cardíaca, me hizo engordar”.

La psicología y la asistencia profesional durante la dictadura

Consultado por sus principales angustias, fue directo: “Me duele el sufrimiento ajeno. Los chicos que mueren de hambre, los ancianos solos. Esas cosas me tocan profundamente”.

Sorprendió al revelar que, durante la última dictadura cívico militar, recurrió a ayuda psiquiátrica: “No me psicoanalicé, pero cuando era provincial vi durante seis meses a una psiquiatra. Me ayudó mucho. Era un momento complicado: había que rescatar gente, llevar personas escondidas en el auto... era muy tenso”.

Además, reflexionó sobre el rol de la psicología en el ministerio sacerdotal: “Todo cura debería tener nociones de psicología. Algunos lo traen por sabiduría natural, pero hoy es clave para acompañar a las personas”.

El papa Francisco se abre en una entrevista inédita

Lejos de una imagen idealizada, se definió como alguien de carácter fuerte pero sin rencores: “A veces me arrabio. Digo ‘qué salame’, pero no me quedo con eso. Si algo me molesta, o lo enfrento o me lo callo para siempre. No me gusta el chisme, me hace mal”.

Y también abordó su vínculo con la tristeza y la ansiedad: “Tuve momentos duros, como la muerte de mis padres. A veces las emociones me manejaron a mí. A la neurosis hay que cebarle mate, acariciarla. Son parte de uno. La ansiedad ya la tengo domada. Hay que estar atentos a esas cosas, porque nos constituyen”.