Filmó al fantasma o demonio que la acecha cada noche.

Pero esto no fue todo, ya que la cibernauta decidió filmar una segunda parte del fantasma para que sus seguidores vieran lo que pasaba en su casa a mitad de la madrugada, según publica Crónica.

En el segundo video, la mujer cuenta que hace varios días que no se sentía bien y aunque no explicó qué le pasaba da a entender que era a causa del fenómeno paranormal que acechaba las habitaciones de su casa. Es por ello que un día mientras estaba sola en su casa, escuchó de nuevo los espantosos ruidos y decidió enfrentar la situación. Fue así que salió de su habitación y empezó a filmar de nuevo, cuando llegó a las escaleras enfocó la cámara hacia abajo y vio que sobresalían un par de manos desde uno de los escalones. Sin embargo, cuando la mujer se arma de valor y baja no había nadie más que sus mascotas.

Las repercusiones entre los usuarios sobre el fantasma similar a Samara

Los comentarios de los usuarios en ambos videos no se hicieron esperar y los cibernautas se mostraron aterrados con la situación.

Algunos decidieron tomarlo con humor, mientras que otros se asustaron e incluso comenzaron a rezar. “Me llega a pasar eso y ni me da tiempo de gritar, me agarra un paro directamente”, escribió un usuario. “Me dieron 7 taquicardias”, agregó una cibernauta. “Por suerte no tengo puerta en mí pieza”, bromeó un joven. “Tienes que decirle que no los quieres en tu casa y que no hay invitaciones”, aconsejó otra joven.