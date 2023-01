Fernando Báez Sosa: el resumen de la reveladora segunda semana del juicio

Las causas de la muerte de Fernando Báez Sosa

La primera jornada comenzó con el testimonio de Carolina Giribaldi Larrosa, médica generalista que acudió al lugar del ataque para atender a Fernando. Allí confirmó que la víctima no tenía signos vitales: "No hay posibilidad que sobreviva un paciente a la hemorragia cerebral masiva que tuvo Fernando. Esto generó un paro cardiorrespiratorio irreversible. No había estímulo".

mxCtdxvhr_1300x655__1.webp Carolina Giribaldi Larrosa, la médica que llegó para asistir a Fernando Báez Sosa

Luego continuó el relato de Diego Duarte, médico forense que le practicó la autopsia a Fernando. En su declaración se mostraron las fotografías del análisis y explicó que "murió producto de un traumatismo grave de cráneo producto de múltiples golpes. No fue solo un golpe, es una sumatoria de todas las lesiones que tuvo en diversos órganos".

Los chats de los rugbiers tras el crimen de Fernando

El martes fue uno de los días claves de la semana ya que un perito de la PFA mostró los chats que hubo entre los rugbiers antes y después del crimen. Entre ellos se destacan los mensajes que se sustrajeron de los celulares de: Matías Benicelli, Juan Pedro Guarino, Ciro y Lucas Pertossi y Blas Cinalli.

Entre los chats los más elocuentes y que ponen en jaque el ataque son: "Nos peleamos, ganamos contra unos chetos, los rompimos. Nos vamos al centro a premiar", "yo lo único que quiero es tomar un vino y fumar flores", "chicos no se cuenta nada de esto a nadie".

Después de la extensa declaración, continuaron otros peritos que sostuvieron con pruebas que la huella en la cara de Fernando pertenece a la zapatilla Cyclone que utilizó Máximo Thomsen.

Prendas de ropa con manchas de sangre

El miércoles fue el turno de los peritos que hicieron investigaciones en las prendas de los acusados. Se constató que se incautaron más de 50 prendas de los acusados y que al menos diez presentaron manchas hepáticas.

A su vez confirmaron que Fernando no tenía alta graduación alcohólica al momento del ataque y asesinato: "Se recibieron tres muestras de sangre de la víctima, en correctas condiciones. Se peritó una sola de ellas y dio positivo de alcoholemia con 0,7 gramos por litro y negativo el análisis toxicológico".

Norma Beatriz Tramontini, del Laboratorio Químico de la Policía Departamental de Dolores, juicio Fernando Báez Sosa Peritos de la Policía Científica declararon en la octava jornada del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa Foto: Télam

Ese día y al haberse tratado de una corta jornada, los rugbiers recibieron a sus familiares en el Penal de Dolores. En un encuentro que duró dos horas los acusados recibieron ropa y comida.

Se rompe el "pacto de silencio" entre los rugbiers

El jueves dio lugar a una audiencia con muchos hilos importantes para la causa. Al comienzo declararon cuatro peritos de la PFA especialistas en análisis facial y que permitieron ponerle nombre a cada una de las personas que aparecían en los videos.

Con esta investigación se pudo colocar en dónde estaba cada uno de los acusados al momento del asesinato de Fernando: "De las tres cámaras del boliche Le Brique, la de la cocina reunía las mejores condiciones para cotejo facial y para la vestimenta. Este evento fue el disparador para el resto de las cotejaciones", explicaron.

Se corroboró que se identificó a siete de los rugbiers pegándole a Fernando en el piso.

Aun así, la jornada dio un giro 360 cuando uno de los acusados, Luciano Pertossi, decidió declarar y "fisurar" el pacto de silencio. Se constató que, en todo momento durante la proyección de los videos, en donde se confirmó su presencia en el ataque, estaba nervioso por lo que se paró, habló con su abogado Hugo Tomei y luego pidió la palabra.

Luciano Pertossi Luciano Pertossi sobre la muerte de Fernando Báez Sosa: "Yo no estaba ahí"

"Quiero aclarar algo, ¿lo hago? yo no estaba ahí", comenzó la defensa del joven. "Deduje que decían que yo venía de ese lado, yo no estaba ahí", continuó su declaración el joven. De forma inmediata el fiscal le preguntó: "¿Dónde estaba?" a lo que Luciano respondió "No voy a responder".

Ante la reiteración de la pregunta, el joven sostuvo "no voy a responder". Una vez más el Fiscal le consultó: "¿Quién es la persona de negro que está atrás del auto?" a lo que Pertossi manifestó: "No quiero responder ninguna otra pregunta, no se esfuercen porque no voy a responder más nada".

Después del cuarto intermedio impuesto por el Tribunal continuó el relato de un amigo de Pablo Ventura que puso en situación cómo vivían los rugbiers en Zárate.

Denuncia previa al crimen de Fernando

Por último, se dieron testimonio dos bomberos voluntarios que asistieron a Fernando en el lugar del ataque, frente a Le Brique. Allí ratificaron que la víctima no tenía signos vitales desde hacía tiempo.

Luego, finalizó la jornada con el relato de Pablo Zapata de 38 años que en 2019 denunció la agresión y robo de su moto por parte de Lucas Pertossi.

Pablo Gastón Zapata, juicio Fernando Báez Sosa, rugbiers, Lucas Pertossi Pablo Zapata cerró la segunda semana de declaraciones en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa Foto: Télam

