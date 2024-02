Este es el mensaje del Ángel de la Guarda para Libra, Escorpio y Sagitario este 21 de febrero

Cada signo tiene un ángel predilecto. Este tiene la misión de aconsejarnos con importantes mensajes dirigidos a los aspectos más importantes de la existencia. Si eres de Libra , Escorpio y Sagitario no te pierdas las siguientes palabras.

Libra : Samael es tu Ángel de la Guarda y lo que hoy quiere decirte es que no te dejes estar con eso que quieres lograr. Recuerda que el éxito radica en ir progresando de a poco con pequeños logros todos los días. Crea un sistema que te permita alcanzar tus objetivos y no pares hasta lograrlos.

goddess-7010666_1280.jpg Cada signo tiene un Ángel de la Guarda predilecto.

Escorpio: Azrael es tu guardián y el mensaje que tiene para darte es que nada ganas si no te abres nunca con ninguna persona. A veces es necesario mostrar nuestro interior y nuestra vulnerabilidad para poder acercarnos a los demás. No temas en hablar sobre lo que te preocupa y no tengas en cuenta el “qué dirán”.

ai-generated-8529109_1280.png Un Ángel de la Guarda es un ser celestial.

Sagitario: Zadquiel es el mensajero de tu signo y lo que hoy quiere es que llames a ese amigo o ese familiar con el que no te reúnes desde hace mucho tiempo. Recuerda que los vínculos son como las plantas: hay que regarlos para que sigan creciendo fuertes y sanos. Tómate unos minutos para hacerlo.