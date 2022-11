Es mexicano y se volvió viral por cumplir una insólita apuesta con su novia argentina

El sábado, la selección de Argentina derrotó a la de México por 2 a 0 modificando notablemente las posiciones y perspectivas de todo el Grupo C, integrado también por Arabia Saudita y Polonia. Tras ese importante encuentro, las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas la de gente que había apostado a favor de la escuadra mexicana . Entre ellos estuvo Johnny Abraham, un tiktoker que perdió su apuesta -o promesa- frente ante su novia argentina.

En un video que acumula miles de reacciones, el mexicano demostró ser un hombre de palabra. En la descripción de su clip dejó entrever sus intenciones: “Mi novia me ganó en el fútbol”, se leía en la parte de abajo.

5 minutos para comprar todo lo que quiera

Aunque el reto adelantaba ser ventajoso para ella, dicen que no todo puede ser tan fácil. En esta ocasión, el tiktoker también le puso algunas condiciones. Solo eran dos: no se podía exceder el límite de la tarjeta o se regresarían las prendas de la tienda Zara y tampoco se podían agarrar cosas que no fueran de su talla.