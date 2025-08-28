Enfermedades respiratorias, en alza: en el Hospital Notti se atienden entre 600 y 1000 pacientes diarios.

Los hospitales públicos y las clínicas privadas del Gran Mendoza experimentan un significativo repunte de casos de enfermedades respiratorias desde principios de agosto. La situación en el Hospital Pediátrico Dr Humberto Notti es compleja, con un aumento en las internaciones de niños y bebés.

Según refirió a SITIO ANDINO, Adolfo Aguirre Correa , gerente asistencial del Hospital Notti, "el hospital ha registrado un flujo constante de entre 600 y 1.000 pacientes por día en la guardia, durante todo el mes, una cifra que se mantuvo sin los habituales descensos de esta época.

Alta Montaña Atención: el Paso Los Libertadores cambia los horarios para cruzar a Chile

Orgullo provincial Cuál es la banda mendocina que tocará en Lollapalooza Argentina 2026

El especialsita describió la situación como una "tormenta perfecta", entre el cambio de temperatura y los cuadros alérgicos.

Además de la atención de casos leves, se han registrado varios cuadros severos que han terminado en internaciones . El principal causante del aumento de internaciones es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) , un agente viral que provoca la bronquiolitis en niños.

En los hospitales públicos y clinicas privadas se observa un crecimiento de enfermedades respiratorias.

Según Aguirre Correa, más de la mitad de los pacientes actualmente internados en el Notti tienen este virus y destacó que los más afectados por las formas graves de la enfermedad son los niños menores de dos años.

Esta situación contrasta con el año pasado, cuando la incidencia de estos cuadros fue considerablemente menor en esta misma época.

Un dato relevate y para tener en cuenta es que "la mayoría de los niños internados no tienen el esquema de vacunación completo o sus madres no se vacunaron durante el embarazo, un factor que los médicos señalan como crítico", dijo el especialista.

vacunación niños, covid .webp La mayoría de los niños internados no cuenta con el esquema de vacunación completo.

Recomendaciones frente a las enfermedades respiratorias

Frente al panorama, los profesionales de la salud insisten en medidas preventivas básicas para proteger a la población, especialmente a los más vulnerables.

La pediatra María del Mar Cúneo, que se desempeña tanto en el sector público como privado, coincidió con su colega sobre el crecimiento de casos y aportó una sere de recomendaciones, enfatizando que muchos casos son de laringitis y bronquitis virales, y en menor medida, de COVID-19.

Las principales recomendaciones incluyen:

Lavado de manos frecuente.

Uso de barbijos en adultos y niños mayores que presenten síntomas respiratorios.

Mantener el esquema de vacunación completo para niños y embarazadas.

Evitar los lugares cerrados y mantener los espacios bien ventilados.

No automedicarse y concurrir a un centro de atención primaria ante los primeros síntomas.

En caso de tener síntomas, evitar el contacto con otras personas y no asistir a la escuela.

lavado de manos - 188668 El lavado de manos, una de las recomendaciones para evitar los contagios.

Un panorama distinto en adultos

Desde la Asociación de Clínicas Privadas (Aclisa), confirmaron a este medio que el aumento de casos respiratorios también se observa en la población adulta, pero con una diferencia importante.

"La mayoría de los cuadros son leves, con síntomas como congestión y dolor de garganta que duran aproximadamente diez días. En general, se trata de cuadros virales que no requieren internación", advirtieron.

frío, clima, abrigo, temperaturas bajas, ola polar, enferemedades, gripe, invierno En los adultos mayores, los casos aumentaron, pero son leves. Foto: Cristian Lozano

La situación actual en Mendoza resalta la importancia de la prevención y la concientización sobre la vacunación, especialmente para proteger a los más pequeños de los cuadros más severos de la enfermedad.