Enfermedad cardiovascular: alerta por el "desmantelamiento" de un Programa Nacional infantil.

En un contexto epidemiológico donde las enfermedades respiratorias representan la principal causa de internación pediátrica, la comunidad médica encendió una nueva alarma en el sector infantil : el progresivo "desmantelamiento" del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), que incluye a todos los niños que presentan algún tipo de enfermedad cardiovascular .

La medida, ejecutada bajo el marco de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, ha derivado en la desvinculación de algunos profesionales especializados . Según las entidades médicas, esto no solo implica una pérdida de capital humano, sino que arriesga la continuidad del equipo técnico que coordina las derivaciones en todo el país.

Convocatoria abierta La provincia de Mendoza busca padrinos y madrinas para acompañar a niños y adolescentes

Planificá tu descanso La provincia de Mendoza, un destino ideal para disfrutar durante los feriados de 2026

En diálogo con Sitio Andino, el cardiólogo mendocino Miguel Larribau (MP 6303) , miembro del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) , destacó la eficacia que ha tenido el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, desde su creación en 2008.

Pacientes con una enfermedad cardiovascular, en alerta por el cierre de un Programa Nacional

"Lo primero que hay que decir es que el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas ha funcionado muy bien ; esto no es una opinión personal, sino un consenso entre colegas del Hospital Garrahan y especialistas de todo el país", afirmó Larribau.

El profesional subrayó que el mayor mérito del programa ha sido su carácter federal. "Ha permitido que los pacientes del interior puedan atenderse en sus lugares de origen sin tener que viajar forzosamente a Buenos Aires", explicó y agregó que en el caso de Mendoza, el hospital de referencia es el Humberto Notti.

Giacchi en el Hospital Notti El Programa Nacioal permitió que los pacientes del interior se atendieran en su lugar de origen. Foto: Yemel Fil

Asimismo, advirtió sobre la vulnerabilidad del sector afectado: "Las cardiopatías congénitas tienen una mayor prevalencia en los sectores de menores recursos. Es un plan que ha permitido tratar a muchos niños con medicina de muy buen nivel".

Respecto a la situación actual, Larribau aclaró que, si bien el programa no ha sido dado de baja formalmente, la reducción de personal es significativa. "Los argumentos que se han dado no parecen sustentables para justificar ese recorte. Esperamos que no se le dé de baja definitivamente", concluyó.

El impacto en Mendoza y la respuesta oficial

Cada año nacen en Argentina unos 7.000 niños con cardiopatías, de los cuales el 50% requiere cirugía antes de cumplir el primer año de vida. Ante la incertidumbre nacional, desde el Ministerio de Salud de Mendoza buscaron llevar tranquilidad a la población local.

Fuentes oficiales indicaron a este medio que, ante un eventual cierre del programa nacional o el corte definitivo de suministros, el impacto en la provincia sería mitigado por la estructura local. Los puntos clave de la postura provincial son:

Continuidad de intervenciones: los niños que requieren cirugías en el Hospital Notti seguirán siendo operados bajo los protocolos vigentes.

Financiamiento: si bien admiten que el inconveniente principal sería la falta de fondos nacionales, la provincia de Mendoza aseguró que se hará cargo de los costos para que ningún tratamiento se vea afectado.

Sin notificaciones oficiales: hasta el momento, Mendoza no ha recibido una comunicación formal sobre el cierre definitivo de la estructura administrativa del PNCC.

El escenario actual plantea un interrogante sobre la sostenibilidad de una red federal que, hasta hoy, garantizaba que el código postal de un niño no determinara su posibilidad de sobrevivir a una patología cardíaca.