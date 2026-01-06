6 de enero de 2026
Preocupante

Enfermedad cardiovascular: alerta por el "desmantelamiento" de un Programa Nacional infantil

Pese a la incertidumbre, desde el Gobierno de Mendoza llevaron tranquilidad sobre la continuidad de las cirugías a niños con alguna enfermedad cardiovascular.

Enfermedad cardiovascular: alerta por el desmantelamiento de un Programa Nacional infantil.

Enfermedad cardiovascular: alerta por el "desmantelamiento" de un Programa Nacional infantil.

 Por Natalia Mantineo

En un contexto epidemiológico donde las enfermedades respiratorias representan la principal causa de internación pediátrica, la comunidad médica encendió una nueva alarma en el sector infantil: el progresivo "desmantelamiento" del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), que incluye a todos los niños que presentan algún tipo de enfermedad cardiovascular.

La medida, ejecutada bajo el marco de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, ha derivado en la desvinculación de algunos profesionales especializados. Según las entidades médicas, esto no solo implica una pérdida de capital humano, sino que arriesga la continuidad del equipo técnico que coordina las derivaciones en todo el país.

Bebes1 - 203785
Pacientes con una enfermedad cardiovascular, en alerta por el cierre de un Programa Nacional

Pacientes con una enfermedad cardiovascular, en alerta por el cierre de un Programa Nacional

Enfermedad cardiovascular, en alerta: la palabra de los especialistas

En diálogo con Sitio Andino, el cardiólogo mendocino Miguel Larribau (MP 6303), miembro del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), destacó la eficacia que ha tenido el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, desde su creación en 2008.

"Lo primero que hay que decir es que el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas ha funcionado muy bien; esto no es una opinión personal, sino un consenso entre colegas del Hospital Garrahan y especialistas de todo el país", afirmó Larribau.

El profesional subrayó que el mayor mérito del programa ha sido su carácter federal. "Ha permitido que los pacientes del interior puedan atenderse en sus lugares de origen sin tener que viajar forzosamente a Buenos Aires", explicó y agregó que en el caso de Mendoza, el hospital de referencia es el Humberto Notti.

Giacchi en el Hospital Notti
El Programa Nacioal permitió que los pacientes del interior se atendieran en su lugar de origen.

El Programa Nacioal permitió que los pacientes del interior se atendieran en su lugar de origen.

Asimismo, advirtió sobre la vulnerabilidad del sector afectado: "Las cardiopatías congénitas tienen una mayor prevalencia en los sectores de menores recursos. Es un plan que ha permitido tratar a muchos niños con medicina de muy buen nivel".

Respecto a la situación actual, Larribau aclaró que, si bien el programa no ha sido dado de baja formalmente, la reducción de personal es significativa. "Los argumentos que se han dado no parecen sustentables para justificar ese recorte. Esperamos que no se le dé de baja definitivamente", concluyó.

El impacto en Mendoza y la respuesta oficial

Cada año nacen en Argentina unos 7.000 niños con cardiopatías, de los cuales el 50% requiere cirugía antes de cumplir el primer año de vida. Ante la incertidumbre nacional, desde el Ministerio de Salud de Mendoza buscaron llevar tranquilidad a la población local.

Fuentes oficiales indicaron a este medio que, ante un eventual cierre del programa nacional o el corte definitivo de suministros, el impacto en la provincia sería mitigado por la estructura local. Los puntos clave de la postura provincial son:

  • Continuidad de intervenciones: los niños que requieren cirugías en el Hospital Notti seguirán siendo operados bajo los protocolos vigentes.

  • Financiamiento: si bien admiten que el inconveniente principal sería la falta de fondos nacionales, la provincia de Mendoza aseguró que se hará cargo de los costos para que ningún tratamiento se vea afectado.

  • Sin notificaciones oficiales: hasta el momento, Mendoza no ha recibido una comunicación formal sobre el cierre definitivo de la estructura administrativa del PNCC.

El escenario actual plantea un interrogante sobre la sostenibilidad de una red federal que, hasta hoy, garantizaba que el código postal de un niño no determinara su posibilidad de sobrevivir a una patología cardíaca.

