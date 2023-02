Emprendedoras, madres, amigas y ahora las mujeres empresarias del año.

Mujeres de la FEM, entrevista Foto: Cristian Lozano

Por último, en el sector “Mujer Mediana Empresa”, la destacada es Jésica Bernareggi de “Xnoccio Aventura”.

Con los ojos llenos de emoción, porque todavía no caen en el reconocimiento que se les ha otorgado, las tres mujeres llegaron a la redacción del diario para hablar del rol de la mujer en diferentes aspectos.

Ale Zammitto describió que lo que hace la CAME y la FEM son reconocimientos muy buenos y destacó: “En mi caso, cuando rebobino todo lo que una hizo, y lo que hace, le da fuerzas a otras mujeres que están en la misma situación. En el caso mío que es la industria, estaba sesgada años atrás a los hombres, a que los hombres ocuparan puestos jerárquicos en las industrias, ahora no pasa tanto”.

“A mí me costó, hace 21 años empezar en la industria me costó un montón hacerme valer, que confíen en mí. De mi parte lo que está bueno, es el reconocimiento para otras mujeres a que se animen a más y que no se queden con miedo”, resalta Ale.

Tuve familia, hijas, llevo las cosas a la par, soy profesional, mamá y amiga.

Por otro Mariana Pattini describió que “emprender fue como una resignificación para encontrarme conmigo misma desde otro lugar, más empoderada y siguiendo mis propios sueños y mis propias creencias”.

“Tengo un trabajo en relación de dependencia pero me decidí a emprender por mi situación de vida. Mi segunda hija nace con síndrome de Down y a partir de ahí empiezo a plantearme nuevamente las cosas en mi vida y ahí es donde decido emprender con un propósito diferente. Hacer algo por mi hija y por todos los niños y niñas porque lo que valorizo es la diversidad”, resaltó orgullosa de su trabajo.

Por último Jésica Bernareggi explicó que su emprendimiento lo comenzó con su marido (todavía están juntos) y destacó: “Creo que jamás me planteé tener algún impedimento por ser mujer, si admito que el terreno donde trabajamos que es la montaña es muy masculino”.

“Este reconocimiento a mí me sorprendió. Esto me ha hecho reflexionar porque nunca me puse a plantear que 15 años locos, tuve 3 hijos que los llevamos a todos lados, es todo un desafío muchas horas de trabajo”, resaltó.

La última década y los cambios en las mujeres

Para Jésica, en los últimos años la mujer ha podido tomar y mantener decisiones sobre su vida laboral, personal y acotó: “Las mujeres tienen un gran poder y es el de decir no. Decir no quiero ser mamá, no elijo esto, el poder decir no y que no te importe que la sociedad juzgue”.

En sintonía, Ale destaca el cambio de paradigma y de los mandatos sociales. Mientras que Mariana, “las mujeres tienen más liderazgo también, pueden estar al frente de su propio emprendimiento o empresas y conducir equipos en otro rol”.

Cabe destacar que las tres ganadoras, pasarán a competir luego a nivel nacional con candidatas de todo el país por el "Premio Mujer Empresaria 2023" de Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (MECAME), también en fecha a confirmar.