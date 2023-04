El uso de la inteligencia artificial para descifrar contraseñas: ¿una amenaza real?

Es fundamental tomar medidas para fortalecer nuestras contraseñas. Contar con claves fuertes asegura la protección no solo de los accesos a los perfiles y cuentas, sino también de la privacidad de datos personales e información sensible. Para crear contraseñas seguras, es importante seguir ciertas recomendaciones y consejos, como utilizar una contraseña con diez o más caracteres, evitar el uso del nombre de usuario o de la empresa, combinar letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, y no utilizar contraseñas fáciles de adivinar, según publica TN.