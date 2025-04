El tortugo Jorge no será liberado este martes: cuáles son los motivos

El pasado jueves, el director del Centro de Recuperación de Fauna Marina del Aquarium en Mar del Plata , Alejandro Saubidet , anunció que se esperaba que el tortugo Jorge pudiera regresar a su hábitat natural este martes . No obstante, en las últimas horas se informó que esto no podrá ser y el quelonio deberá aguardar algunas horas -o días- para volver al mar.

Desde la Ciudad de Mendoza confirmaron a Sitio Andino que Jorge permanecerá en "tierra firme" debido a que las condiciones meteorológicas de la jornada no eran óptimas para su liberación. Según se había informado días atrás , se contempla que la tortuga marina -muy querida por los mendocinos-, regrese al mar esta semana.

Tortugo jorge, acuario, ciudad de mendoza, municipal - 477884 Cómo es la nueva vida del tortugo Jorge en Mar del Plata. Foto: Prensa Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

No obstante, también había aclarado que, de no ser hoy, podría suceder cualquier día de la semana. Desde capital, incluso, anticiparon que hay muchas probabilidades de que "por las condiciones meteorológicas, sea el viernes 11". Pero no se puede confirmar con seguridad.