El Parque Nacional Nahuel Huapi inició acciones legales por vandalismo ambiental

Un camionero fue grabado mientras pintaba un grafitti con aerosol sobre las rocas del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El video lo registró un testigo que lo compartió en redes y se viralizó rápidamente , lo que generó un fuerte rechazo entre los usuarios por el daño al patrimonio natural.

Las imágenes de vandalismo fueron tomadas en el kilómetro 1598 de la Ruta 40, en el paraje Valle Encantado , sobre el río Limay. Allí, se ve como el conductor de un camión de una reconocida empresa de transporte detuvo el vehículo para hacer la pintada.

Ante esa situación, el vecino que observaba y grababa intervino: “¿Por qué haces eso? No se puede" . “¿Te molesta a vos?“, le repreguntó el camionero e intentó justificarse con que había dibujos ”por todos lados".

Tras ese breve intercambio, el testigo continuó filmando y llegó a registrar los datos del camión. Al verlo, el infractor se enojó y agarró una piedra para amenazarlo.

Embed - El escrache al camionero que pintó un graffiti en Valle Encantado ( Ruta 237)

La rápida intervención de guardaparques y brigadistas permitió identificar con precisión el sector afectado y constatar el daño. A partir del análisis del video, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi avanzó en un procedimiento administrativo y legal contra el responsable.

A través del Coordinador de Conservación, el parque se comunicó formalmente con un referente de la empresa dueña del camión involucrado. Según detallaron, los representantes de la firma respondieron con “buena predisposición y comprensión de la gravedad del hecho”. Además, se comprometieron “a realizar la remediación ambiental del sitio afectado y a tomar las medidas correspondientes”.

Desde la Intendencia se valoró la reacción de la empresa de transporte y el compromiso asumido para restaurar el ambiente: “Es importante preservar los ambientes naturales y respetar la normativa vigente dentro de las áreas protegidas”.

Las autoridades, a su vez, agradecieron el aporte ciudadano del hombre que grabó la escena y remarcaron que la colaboración de vecinos, turistas y visitantes resulta fundamental para una detección temprana de conductas que amenazan el medioambiente protegido.

En esa línea, enfatizaron la necesidad de la participación comunitaria para combatir conductas ilegales relacionadas con incendios forestales, uso indebido de drones, ingreso de mascotas o cualquier otra infracción ambiental. “Las denuncias tempranas permiten actuar con mayor rapidez y eficacia en la protección de un patrimonio natural que es de todos”, cerraron.